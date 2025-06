Las excelencias mágicas de Sierra Nevada

Víctor M. Romero Jueves, 19 de junio 2025, 00:26 Comenta Compartir

Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Joao Almeida son cuatro de los mejores ciclistas del mundo. Entre ellos se han repartido en el último lustro varios tours, giros, vueltas, medallas olímpicas, clásicas y títulos mundiales. Y los tres han coincidido, una primavera más, la de 2025, en las carreteras del entorno de Sierra Nevada junto a decenas de ciclistas profesionales de equipos como UAE, Jumbo Visma, Movistar, Quick Step Saudal, Total Energy, Education First…

Los especialistas se plantean a qué se debe el éxito que provoca las excelencias de Sierra Nevada, la estancia en el macizo granadino, a la hora de poner en forma y dar elevados rendimientos y resultados a los ciclistas.

Está claro que hay una causa que no es ningún secreto, lo que motiva efectos tan rentables, quizá la fórmula mágica al alcance de los privilegiados, para que la selección lleve a buen puerto, al podio. Las grandes estrellas del mundo del pedal internacional prefieran el entorno de la estación de esquí nazarí, en relación a cualquier otra zona de Europa, para preparar las grandes vueltas por etapas, las citas claves del calendario de la UCI. Luego la competición les da la razón año tras año. Han acertado con su puesta a punto para el Giro, Tour y Vuelta a España.

Entrenadores, directores deportivos y ciclistas coinciden en que la oferta de alojamiento, el efecto de la altura en el organismo, la variedad y concentración de puertos de montaña en el entorno de la estación, el clima, la playa muy próxima… todo al mismo tiempo, tantos elementos saludables y favorables coincidentes, es una maravilla que convierte la preparación del Tour de Francia, por ejemplo, en la más completa posible.

El médico del Movistar y exciclista profesional, Eduardo González Salvador, señala a través de un informe desarrollado por el periodista Santi Sevilla para la difusión de Sierra Nevada, que la capacidad y variedad de alojamientos aparece como una de las cuestiones que más valoran las formaciones. «La estación reúne una oferta de alojamientos para todos los gustos, que va desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR) hasta los apartamentos, hoteles… esto es fundamental para todas las concentraciones».

Con todo, la otra gran ventaja de entrenar en Sierra Nevada es fisiológica. González Salvador explica que los beneficios para los deportes de fondo… como el ciclismo o el atletismo, están asegurados gracias «al incremento en la producción natural de glóbulos rojos, la mejora en la capacidad aeróbica, la tolerancia al lactato y la capacidad de recuperación tras esfuerzos de alta intensidad». Eso sí, el excorredor matiza que «la mejoría se obtiene específicamente si se duerme arriba, en la estación, esa es la base y una de las claves de estas concentraciones».

Y todo ello es posible por el escenario deportivo que presenta y aporta Sierra Nevada, alude aquí a las carreteras que conducen a Pradollano y las que superan la urbanización y se dirigen al pico Veleta. «Las carreteras del entorno presentan una serie de características que permiten una gran variedad de ascensiones en pocos puertos, se trata de ascensiones diferentes que pueden cambiar en función del plan de entrenamiento, en cuanto a kilómetros, desnivel y altitud», como ocurre con los altos de El Purche, Hazallanas, Collado de las Sabinas, Hoya de la Mora, la propia carretera general (A-395) o la subida hasta las inmediaciones del Veleta. Un abanico de posibilidades enriquecedor para la preparación de los profesionales.

Los recorridos y trazados tan variados permiten, añade el médico del Movistar, optar un día «por un entrenamiento con muchos metros de desnivel acumulado», o simular al día siguiente etapas del Tour de Francia o Giro de Italia, «con puertos por encima de los 2.000 metros, lo que habitúa el cuerpo a sobre esfuerzos a gran altitud.

«Tal actividad no se puede hacer diariamente, pero para eso están los entrenadores, que son los encargados de modular ese tipo de esfuerzos, establecer los días adecuados de recuperación, etcétera», indica González Salvador, que subraya que las concentraciones no sólo se desarrollan en Sierra Nevada. «También tenemos la opción de bajar a la Costa y desde allí subir hasta Granada. En otros casos, los entrenamientos acaban en la playa. Si se selecciona este tipo de entrenamiento hasta el nivel del mar, los ciclistas no vuelven a subir en bicicleta a Sierra Nevada, sino que los coches los recogen abajo para volver a dormir en la estación, que siempre es fundamental en el hábito que se construye».

Otro de las cuestiones determinantes en las concentraciones de los equipos profesionales de ciclismo es la climatología. «En Sierra Nevada tienes el buen tiempo casi asegurado, al menos de forma general, aunque hay excepciones, como por ejemplo ocurrió a lo largo del mes de marzo de este año. A los corredores que estaban preparando el Giro se les juntaron unas cuantas nevadas seguidas y esto les trastocó un poco los planes y su planificación… pero lo habitual es que haga buen tiempo, mucho mejor que en cualquier otro sitio del continente, y eso le da un valor añadido, porque sabes que te va a permitir entrenar con muy buena continuidad y sin parones».

El último en venir a Sierra Nevada, entre las estrellas más emergentes del pelotón internacional, al margen de los consagrados Pogacar, Evenepoel y Vingegaard, fue Joao Almeida. El ciclista luso estuvo en la carretera de Sierra Nevada de forma reciente, para lanzar un aviso a Juan Ayuso, con una gran exhibición por El Purche, y así rivalizar con el barcelonés sobre el mando en el UAE Team Emirates. De Sierra Nevada al podio. Todos los ciclistas lo saben y siempre están prestos a descubrir sus excelencias.

Datos

Dormir en la estación. Los técnicos y especialistas recomiendan a los corredores pernoctar en Sierra Nevada para aumentar los beneficios.

Variedad de entrenamientos. Las carreteras del entorno de la Sierra crean un abanico muy amplio para la preparación.

Salidas hacia la Costa. La alternativa de descender al nivel del mar completa la 'oferta'.

Enamorado de Granada

Tadej Pogacar es asiduo de Sierra Nevada. Esta primavera repitió en la estación, donde tuvo que vérselas algún día con el viento. El ciclista esloveno, vigente ganador del Tour, también sorprendió en otros lugares de la provincia granadina. Incluso publicó un vídeo en Instagram en el que se le veía haciendo 'un caballito' con la bicicleta por la carretera que lleva al embalse de Quéntar, una de las rutas más transitadas por los corredores aficionados.

Su reciente victoria en la etapa 'reina' del Criterium Dauphiné indica que ha vuelto a prepararse concienzudamente en Granada, además de que le sirve para desconectar y divertirse. Incluso le vieron en la cafetería del Realejo, se ve que le encanta la ciudad de la Alhambra, también la capital, sus calles y gente.

En 2024 vino nada más terminar la Volta, donde arrasó anotándose cuatro etapas y la general.?Se hospedó en el Hotel Rumaykiyya, a 2.300 metros de altitud, durante tres semanas junto a sus compañeros y técnicos del UAE Team Emirates, más su pareja Urska Zigart.

«Sierra Nevada es un excelente lugar para entrenar», advierte Jeroen Swart, jefe de rendimiento del UAE. La duda ofende...