La eterna 'Peque' vuelve a sus orígenes Cerqueira busca el pase en un amistoso de pretemporada del Grupo Hafesa 'Raca'.RAMÓN L. PÉREZ Baloncesto femenino La alero gallega del Grupo Hafesa 'Raca' regresa este sábado con su equipo al Siglo XXI de Barcelona, donde pasó dos cursos hace 30 años JOSÉ MANUEL PUERTAS GRANADA Jueves, 10 octubre 2019, 01:23

A veces hay partidos que quedan grabados para siempre en la memoria de sus protagonistas, pero probablemente lo que experimente este fin de semana 'Peque' Cerqueira, la jugadora del Grupo Hafesa 'Raca', pase directamente a una categoría de lo emotivo que prácticamente nadie pueda alcanzar. Cuando las granadinas se enfrenten al Siglo XXI de Barcelona en la segunda jornada de la Liga Femenina 2, una catarata de recuerdos pasarán por la cabeza de la veterana alero.

En 1989, Cerqueira era una joven promesa del Círculo Mercantil de Vigo que había destacado en un Campeonato de España Infantil de Santander defendiendo a la selección de Galicia. Tal sería su nivel que recibió una llamada reservada para los talentos más avanzados del país:el Siglo XXI, la gran fábrica de talento nacional, había tocado a su puerta. De inmediato, un lógico vértigo emergió. «No es como ahora, que sabes perfectamente a dónde vas y qué te vas a encontrar, en aquella época no eras consciente de a dónde ibas, la información era mucho menor y no había tantas competiciones desde muy pequeña. A mis padres todo les pilló de sorpresa por eso mismo», aclara. Eran tiempos, de camino a los Juegos Olímpicos de Barcelona'92, en los que «apenas nadie salía todavía de casa por deporte», recuerda Cerqueira a IDEAL.

Emergió ahí una figura clave en la decisión. Vicente Becerra, entrenador del Círculo Mercantil, convenció de las bonanzas de un salto que a 'Peque' le cambiaría la vida para siempre. Incluso el apodo por el que hoy es conocida lo adquirió en sus dos años en Barcelona. «Cuando llegué me pusieron en el equipo de las mayores, en las que yo era la más joven.

Por eso Antonia Jimeno, la entrenadora, dijo que me iban a cuidar y que me llamarían 'Peque' desde ese momento». La gallega llegó con 14 años a Esplugas de Llobregat, sede del Siglo XXI desde 1986, tras dos años iniciales en Manresa. Cuando salió, en 1991, se marchó a jugar a la Compañía de María de La Coruña, directamente en División de Honor. Con apenas 16 primaveras. «Entonces la beca era de sólo tres años, no cuatro como ahora, pero me vieron preparada para seguir formándome ya en la alta competición». Conchi había dejado para siempre paso a 'Peque', que en poco tiempo se convertiría en una de las jugadoras más importantes del panorama nacional.

Sin duda lo del sábado será emotivo. Volver a jugar tres décadas después donde casi todo empezó para ella. Se dice pronto. «Creo que sentiré algo parecido a lo que viví cuando el año pasado jugué en Magariños 25 años más tarde. El Siglo XXIrepresenta el momento en el que como una niña me fui de casa y decidí apostar por el baloncesto, y volver justo cuando hace 30 años será muy especial». Para ayudar a la tormenta de sensaciones, Cerqueira recuerda que «salvo el pabellón, todas las instalaciones siguen exactamente igual que cuando yo estaba allí». Eso sí, las personas han cambiado. Ni Jimeno, su primera entrenadora, ni el conocido Ramón Jordana, encargado durante casi dos décadas y que comenzó a trabajar allí coincidiendo con la presencia de Cerqueira en Esplugas, trabajan ya en el 'Siglo'. No oculta 'Peque' que incluso en estos días ha hablado con «compañeras de la época, recordando lo duro que era pero desde luego haciéndolo con mucho cariño». Aquellos eran días de enorme trabajo físico y mental. Incluso recuerda una intentona, poco fructífera, para pedir a Ramón Jordana menos intensidad en el trabajo diario. «Con él cada entrenamiento era a muerte, muy tenso, y llegamos a reunirnos para rogarle que bajara el ritmo», evoca. La respuesta tampoco la olvida. «Un poco exaltado, nos dijo que si sabíamos dónde estábamos y que cuando jugáramos un partido del Campeonato de Europa y quedaran dos segundos y hubiera que meterla ahí sí que sabríamos lo que era la presión», recuerda. Tras ello, la siguiente frase de Jordana fue previsible «¡A entrenar!». Genio y figura. No será pues un partido cualquiera para Cerqueira, que en un mes cumple 45 años en un 'Raca' que arrancó la temporada el pasado sábado con derrota ante el Barça CBS. «Lógicamente estamos empezando y quedan muchas cosas por mejorar, aunque hubo detalles interesantes», analiza sobre el estreno de su equipo. También comenzó con derrota el Siglo XXIen el estreno, en este caso ante uno de los grandes favoritos, el Sant Adriá. «Estuve viendo su partido y juegan parecido a nosotras, con esa velocidad y ese punto de locura», analiza una 'Peque', que, eso sí, apunta a un hecho que se va a hacer habitual durante el curso para las nazaríes, pues «ellas son muchísimo más grandes que nosotras». Tocará una vez más redoblar esfuerzos ante la superioridad física del oponente. Eso sí, la gallega es optimista de cara a lograr el primer triunfo de la temporada el sábado. «Lo bueno que tiene jugar contra el 'Siglo' tan pronto es que empiezan a entrenar el 12 de septiembre, y seguro que en dos meses estarán más asentadas». 'Peque' espera que «ese punto de locura en el partido» sirva a las suyas para vencer en un día que, para ella, no será desde luego otro más.