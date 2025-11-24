Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Esther González, con el trofeo. R. I.

Granadina

Esther González gana la Liga estadounidense

La de Huéscar celebra el título con el Gotham y ahora se incorpora a la selección española para disputar la final de la Liga de Naciones

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:55

Esther González, futbolista granadina, se proclamó campeona e la NWSL, la Liga estadounidense, con su equipo, el Gotham. El conjunto derrotó en la final del ... torneo al Washington Spirit por 1-0. Esther, natural de Huéscar, ha sido la máxima goleadora del conjunto y segunda de la competición con trece dianas.

