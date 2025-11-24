Esther González gana la Liga estadounidense

Esther González, futbolista granadina, se proclamó campeona e la NWSL, la Liga estadounidense, con su equipo, el Gotham. El conjunto derrotó en la final del ... torneo al Washington Spirit por 1-0. Esther, natural de Huéscar, ha sido la máxima goleadora del conjunto y segunda de la competición con trece dianas.

El Gotham acabó la fase regular en octava posición, cerrando el cupo de escuadras en el en el 'play off', por lo que tuvo un camino muy duro hasta la ronda definitiva ante rivales mejor clasificados. En cuartos se cargó al Kansas City Current por 2-1 y en semifinales al Orlando Pride por 1-0. A este título se añade el de la Copa de Campeones de la CONCACAF el pasado mes de mayo.

Ahora, Esther se une a la convocatoria de Sonia Bermúdez con la selección española para disputar la final de la Liga de Naciones frente a Alemania, de la que se perdió las semifinales por una lesión. La granadina es vigente subcampeona de Europa con el equipo nacional y fue pichichi del pasado torneo continental.