Estévez y Morales se coronan en el Alto de la Cabra Montés La XXX Almuñécar Cota 1.200 supone un exigente reto dentro del Circuito Provincial y del Ránking Andaluz

El Circuito Provincial de Granada de Carretera se enfrentó a uno de sus más apasionantes retos: la XXX Almuñécar Cota 1.200. Se trataba de la penúltima prueba puntuable para las categorías sub 23, élite y máster, además de ser valedera para el provincial de cadetes y júniors y para el Ránking Andaluz de la modalidad. Toda una aventura de 25 exigentes kilómetros con las miras puestas en el mítico Alto de la Cabra Montés.

Con una temperatura muy agradable que suavizó algo la exigencia de la jornada, el pelotón salió desde el pabellón municipal de Deportes hacia un primer tramo neutralizado por el centro urbano de Almuñécar. A las afueras del municipio se dio la salida lanzada a todas las categorías excepto a los máster 60 y las féminas, que se incorporaron en Otívar al paso de la prueba. Desde la salida lanzada se impuso un ritmo bestial en un terreno llano que sirvió de precalentamiento para el inicio del Puerto de la Cabra.

En las primeras rampas se rompió la carrera en diversos grupos. En el paquete de cabeza de carrera persistieron ataques de corredores que no consiguieron fraguar una escapada, produciéndose fugas que rápidamente fueron absorbidas. En el último kilómetro, un total de seis corredores consiguieron despegarse del pelotón para entrar en meta con escasos metros de distancia entre ellos. Se impuso finalmente el sub 23 Sergio Estévez (Etipon Bike). El segundo de la general fue el también sub 23 Manuel Garrido (Bicicletas Rodríguez-Extremadura), relegando a una más que meritoria tercera posición al élite Juan Carlos Ramírez.

Respecto a la carrera de las féminas, se evidenció un altísimo nivel que generó una bonita batalla entre ellas. Fue finalmente la corredora élite Ana Isabel Morales (Francisco Árbol Abogados) quién logro distanciarse de todas las demás con suficiente margen como para obtener la victoria en la cota 1.200. Su compañera de categoría María de los Ángeles Medina (Río Miera-Cantabria Deporte) se hizo con el segundo puesto, mientras que el tercer escalón de la general fue para la cadete Laura Ruiz (Bioracer-Metallo).

Los ganadores por categorías fueron en cadete: Pablo Velázquez (Dos Hermanas Team Ameral) y Laura Ruiz (Bioracer-Metallo). Júnior: Juan Antonio Velázquez (GSport -Franco Forniture). Sub 23: Sergio Estévez (Etipon Bike). Élite: Juan Carlos Ramírez y Ana Isabel Morales (Francisco Árbol Abogados). Máster 30: Francisco Rodríguez y Laura Granado (Iknoga-Globerbiker). Máster 40: Pedro Emilio Navarro (Puerto Cerezo) y Silvia Mendía (Nevadabike-Meitel-Elektrokamyr). Máster 50: José Miguel Doblas (Gacosur) y Ángeles Ortega (Almuñécar). Máster 60: Francisco Benítez (Ciclos Castillo) y Belinda Pérez.La última prueba del Circuito Provincial de Granada será en La Zubia con la segunda Cronoescalada Cumbres Verdes este próximo sábado, abierta también a las categorías cadete y júnior (para quienes aún restarán dos pruebas más para completar el circuito).