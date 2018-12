Estévez y Djellal, ganadores de la XXXI San Silvestre de Motril JAVIER MARTÍN Un total de 798 deportistas participaron en una prueba en la que la organización estimó que 5.000 aficionados la vieron en el recorrido JOSÉ A. SALVADOR MOTRIL Sábado, 22 diciembre 2018, 16:19

Con salida y meta desde la Plaza de la Coronación, en esta ocasión los responsables del Área de Deportes sí decidieron que la prueba transitara por algunas calles céntricas de la localidad motrileña, se cerró el año deportivo con la tradicional y prestigiosa San Silvestre que en esta ocasión cumplió su edición número 31.

Un año más se hizo gala del componente solidario, en este apartado los participantes que así lo quisieron aportaron un euro, de los dos de la inscripción, a beneficio del comedor social 'Jesús Abandonado'. Según fuentes de la organización alrededor de 5.000 aficionados se dieron cita en diferentes momentos en una prueba en la que una vez más se pusieron el mono de trabajo la práctica totalidad de los trabajadores del Área de Deportes junto a un gran número de voluntarios.

En lo estrictamente deportivo sensible baja en el número de participantes en una prueba que coincidió en el día con la carrera nocturna de Granada. De los 998 que cruzaron la línea de meta en la edición de 2017 se pasó a los apenas 800 (798 para ser exactos), repartidos en las seis carreras ofertadas en este 2018. Las cifras anteriores andan muy lejos de los 1.768 del año 2016.

En cuanto a los ganadores, en categoría absoluta se impuso, revalidando su título de las dos últimas ediciones, el motrileño Benamar Djellal Hammadi (pertenece al Atletismo Pontevedra). En el apartado femenino la vencedora, también repitió triunfo con respecto a 2017, fue la motrileña Claudia Estévez Martín (Playas de Castellón).

Atletas por categorías

En el capítulo de premios, de manera acertada las entregas se fueron alternando con las carreras por lo que todo fue muy dinámico, los tres primeros clasificados de cada categoría se alzaron con un trofeo, mientras que el cuarto, quinto y sexto -hasta la categoría sub 16-, recibieron medalla. No faltó el trofeo para el campeón absoluto, tanto en masculino como femenino. Para la carrera popular se estableció un premio individual y otro de grupos a los tres mejores disfraces. Hay que recordar que las distancias a recorrer oscilaron entre los 600 metros de los pitufos y los seis kilómetros de la carrera competitiva. La primera categoría en saltar a escena fue la destinada a los pitufos, sub 8 y sub 10, cita en la que participaron 58 atletas; por los 23 de los sub 12; 12 de los sub 14; 19 de los sub 16; y 170 de la carrera competitiva. Para finalizar se celebró la espectacular carrera popular, en la que se congregaron 516 participantes, y en la que, como suele ser norma, predominaron una gran multitud de disfraces.

En toda 'San Silvestre' que se precie, y en esta no fue menos, los grandes protagonistas fueron los disfraces. En este apartado una gran variedad y no faltaron los habituales Papá Noel (muchos padres llevando en carros a sus hijos), Reyes Magos, árbol de Navidad, sin olvidarse de varios súper héroes como spiderman, superman o batman. Fieles a su cita estuvieron diferentes entidades deportivas entre las que destacaron los centros deportivos Time y UP Motril, el Club Atletismo Ciudad de Motril, el Crossfit Box 23 o el Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril (GAEM).

En cuanto a los disfraces en grupo, sin enumerar la clasificación ya que todos tuvieron un gran mérito, destacaron, entre otros ya que la lista podría ser más extensa, la Escuela de Padres del Ciudad de Motril con su mensaje 'Correr sin miedo y no correr por miedo'; el Box 23 con sus componentes disfrazados de la película navideña en 3D 'The Grinch'; el polvorón La Monda de Motril; un gigantesco dragón; la familia Lacasitos; o los componentes de las galletas de jengibre.