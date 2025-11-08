Espectacular remontada del Sima ante el Córdoba B

Sima Granada FS y CD Córdoba Futsal Patrimonio B se enfrentaron en la tarde del sábado en el Complejo Deportivo Núñez Blanca del Zaidín, en ... un derbi andaluz entre clubes hermanados de la Segunda División B del fútbol sala nacional. Los granadinos, terceros, buscaban su segundo triunfo en casa del año ante un cuadro califa en puestos de descenso. Y lo consiguieron con mucha emoción y una remontada espectacular, confirmnada en el último minuto, para imponerse por 5-4.

En la primera parte, el Sima Granada estuvo lejos de la versión competitiva de las últimas semanas, en un arranque en el que se evidenció la mayor necesidad de ganar en el lado cordobés. Un tanto de David Fernández desde saque de banda que Nacho no pudo parar adelantó al equipo azulón en el 2'. El cuadro granadino tuvo sus intentonas, pero de nuevo David Fernández golpeó para el Córdoba en el 11' en una jugada trabada que acabó con el 0-2 tras varios rebotes. En un momento delicado para los de Nano Calvache, Mateo Villegas consiguió el 0-3 en la siguiente jugada y David el 0-4 dos minutos después. Pero, arropados por la grada, dos goles de Marcos Olmo en jugadas consecutivas en el 15' recuperó las opciones rojiblancas, dejando el partido en 2-4 al descanso.

El cambio de actitud del Sima Granada en la segunda parte fue flagrante desde el minuto uno, a pesar de que el equipo no fue efectivo en ataque. El Córdoba empezó a defender desde su área con solidez, pero en el minuto 35' un derechazo de Carlos Lara abrió la lata levantando a cientos de aficionados del Núñez Blanca creyendo en la remontada. Cuando ya parecía que el triunfo caería del lado cordobés, un córner botado por Emilio acabó en el cuarto gol granadino, obra de Marcos Olmo, que completó un hat-trick. A falta de 30 segundos, un remate de David Román sin apenas ángulo a puerta vacía culminó una remontada de campeonato para el Sima Granada FS.

El equipo nazarí, que suma uno de los triunfos más espectaculares de esta etapa del club en Segunda B, continuará al menos dos semanas más entre los cuatro primeros de liga, sumando ya 18 puntos de 27 posibles. El cuadro de Nano Calvache es el mejor de la competición de las últimas seis jornadas, con cinco victorias y un empate de racha.

Por su parte, el Fundación UAPO Granada FS Femenino jugará su compromiso de Segunda División este domingo a las 12:30, visitando al Torreblanca Melilla B para buscar mantenerse en la zona noble de la clasificación.

Ficha técnica:

Sima Granada FS: Titulares: Nacho (P), David Román, Carlos Lara, José Caler, Víctor Amaro. Suplentes: Germán (P), Guille, Pau, Kiko Lara, Elías, Emilio, Marcos, Javi Pérez, Antonio López.

CD Córdoba Futsal Patrimonio 'B': Titulares: Carlos Muñoz (P), Jesús Martínez, Alarcón, David, Dani Díaz. Suplentes: Aguayo (P), Zafra, Grande, Peinado, Marcos Muñoz, Espinosa, Romero, Usero, Villegas.

Goles: 0-1 David (2'), 0-2 David (11'), 0-3 Villegas (12'), 0-4 David (14'), 1-4 Marcos Olmo (15'), 2-4 Marcos Olmo (15'), 3-4 Carlos Lara (35'), 4-4 Marcos Olmo (39'), 5-4 David Román (40').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9 en el grupo V de Segunda División B, celebrado en el Complejo Deportivo Núñez Blanca (Granada).

Voleibol

El Club Deportivo Universidad se impuso a domicilio al CV Eivissa por un rotundo 3-0, en la sexta jornada de la Primera División masculina grupo D, lo que hace que los g,anadinos se coloquen segundos en la clasificación, justo por detrás de VP Madrid, con catoerce puntos, dos menos que el líder e igualados en la tabla con el Metrikamedia. El triunfo fue reñido con parciales de 23-25, 22-25 y 21-25.

En la Superliga 2 femenina, en cambio, el CDU Atarfe, sigue en los últimos lugares, al caer por un claro 3-0 en la cancha del Servigroup Playas Benidorm, con parciales de 25/15 25/18 25/19.

Balonmano

El Balonmano Ciudad de Granada femenino consigue una importantísima victoria ante un gran rival, al imponerse por 28-25 al BM Solucar. Las sevillanas pese a ir siempre por detrás en el marcador nunca han perdido la cara al partido. Las jugadoras de Pablo Perea han realizado el mejor encuentro de la temporada y solo errores puntuales de lanzamiento no les han permitido conseguir una ventaja más amplia. La máxima diferencia a favor de las nazaríes ha sido de 4 goles en la primera mitad, al descanso se llego con un 16-13.

Tras la reanudación, las visitantes acortaron distancias, llegándose a poner a tan solo un gol en el minuto 11. En ese momento, las locales se habían quedado con 4 jugadoras en cancha tras dos exclusiones, pero las granadinas, lejos de amedrentarse, volvieron a distanciarse, consiguiendo la mayor diferencia del choque: 26-20, que les ha servido para llevarse los dos puntos.

Tras la disputa de la jornada, las granadinas comparten liderato con Costa del Sol BM Malaga, únicos equipos invictos de la categoría. María Fuentes, Marta Maiquez con cinco goles, Carla Manrique y Adriana Jimenez, con cuatro, fueron las jugadoras más destacadas en ataque. La próxima semana las granadinas viajan a tierras malagueñas, para enfrentarse a Fundación Unicaja Costa del Sol Malaga, en lo que será el partido de la jornada, con el liderato en juego de la Primera Nacional femenina, el domingo, a las 12:30 horas.