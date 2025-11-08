Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Espectacular remontada del Sima Granada en el pabellón Núñez Blanca. Ánger Rodríguez (Granada FS)
Ligas Nacionales

Espectacular remontada del Sima ante el Córdoba B

Los jugadores de Nano Calvache se llevan un triunfo antológico en el último minuto y tras levantar un 0-4

Ideal

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:41

Comenta

Sima Granada FS y CD Córdoba Futsal Patrimonio B se enfrentaron en la tarde del sábado en el Complejo Deportivo Núñez Blanca del Zaidín, en ... un derbi andaluz entre clubes hermanados de la Segunda División B del fútbol sala nacional. Los granadinos, terceros, buscaban su segundo triunfo en casa del año ante un cuadro califa en puestos de descenso. Y lo consiguieron con mucha emoción y una remontada espectacular, confirmnada en el último minuto, para imponerse por 5-4.

