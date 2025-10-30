El equipo femenino sénior de la UGR Rugby se estrena en las dos competiciones andaluzas

El pasado fin de semana marcó el inicio de una ilusionante temporada para el equipo femenino sénior del Universidad de Granada Rugby Club, que debutó ... de forma simultánea en las dos competiciones andaluzas: la Liga Regional de Rugby XV y el circuito andaluz de Rugby 7's.

Las granadinas regresaron a la liga de Rugby XV el domingo tras un breve parón que sirvió para recargar energías y sumar nuevas incorporaciones. En el campo de Fuentenueva, el conjunto universitario se midió al UR Almería, un equipo experimentado y consolidado en la categoría. A pesar de la dificultad del rival, el equipo local mostró carácter y compromiso, afrontando el encuentro con una plantilla compuesta por 23 jugadoras, muchas de ellas debutantes en la modalidad de quince. «El objetivo de este año es claro: aprender, crecer y consolidar el grupo», señalan desde el cuerpo técnico.

Por su parte, las 27 jugadoras que no formaron parte de la convocatoria del domingo tuvieron su oportunidad el sábado en una intensa jornada de Rugby 7's, en la que el club presentó dos equipos. La cita, también disputada bajo un fuerte calor, reunió a conjuntos de Universidad de Sevilla, CR Veleta, CR Málaga, CR Victorianos y Mezquita RC, que colaboró completando los equipos más ajustados.

El club celebra el enorme crecimiento de su sección femenina, que en tan solo dos años ha pasado de no contar con ninguna jugadora sénior federada a superar el medio centenar. «El siguiente paso es que todas ellas se enamoren de este deporte», destacaron desde la entidad.

Las próximas citas del equipo serán el 9 de noviembre, en El Puerto de Santa María, frente al CRAP, correspondiente a la segunda jornada de Rugby XV; y el 15 de noviembre, en Sevilla, con un nuevo torneo de Rugby 7's.