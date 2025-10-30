Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los partidos que jugó el equipo femenino sénior de la UGR Rugby. Óscar Rodríguez
Universidad de Granada

El equipo femenino sénior de la UGR Rugby se estrena en las dos competiciones andaluzas

El breve parón competitivo sirve al equipo para recargar energías y sumar nuevas incorporaciones

R. I.

Granada

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:53

Comenta

El pasado fin de semana marcó el inicio de una ilusionante temporada para el equipo femenino sénior del Universidad de Granada Rugby Club, que debutó ... de forma simultánea en las dos competiciones andaluzas: la Liga Regional de Rugby XV y el circuito andaluz de Rugby 7's.

