Padbol Enganchados al padbol Los alevines del Láchar se divirtieron esta pasada semana en las pistas que acogen partidos de liga cada tarde. / ALFREDO AGUILAR Un novedoso deporte que mezcla pádel y fútbol se ha instalado en Churriana atrayendo a futbolistas de todas las categorías CÉSAR GUISADO Lunes, 8 abril 2019, 19:14

En Granada se puede jugar al padbol desde hace tres meses. Concretamente en la calle Santa María de Churriana de la Vega, una de las trasversales a la Calle Colón. Aquí, en una nave de este polígono industrial, un aficionado al fútbol de placeta de toda la vida, de los que de chiquillo rompía las macetas a su madre -lo dice él-, de los que prefería el balón a la merienda, acabó siendo seducido cuando dio el estirón por la idea de darle forma a lo que siempre hemos conocido como el fútbol-tenis.

Cristian Sáez se formó como monitor deportivo, hizo de su pasión su trabajo diario y un día colocó unas pistas parecidas a las de pádel pero con dimensiones algo más reducidas. Acolchó el suelo para facilitar mayor bote de un balón que traslada entre estas cuatro paredes todo lo que podamos echarle a la imaginación y abrió las puertas de su nuevo negocio. Una propuesta deportiva que engancha.

Hay reglas, claro. Y bien que las aprendieron esta semana los alevines del Láchar, equipo que se acercó hasta este municipio para conocer in situ los secretos de esta actividad novedosa que llama la atención tanto por su vistosidad -están haciendo un gran trabajo a través de Instagram (@padbolgranadaone)- como por la competitividad que ofrece porque siempre que tengas frente a ti una pareja de habilidades más o menos similares, las partidas pueden ser épicas.

«La gente que viene se engancha porque ve en el padbol un deporte novedoso» y de tener un par de partidos al día, «hemos llegado a llenar la agenda cada tarde», dice el empresario. La idea fue organizar una liga, a la que todo el que quiera se puede apuntar. Existen dos niveles, como una Primera y una Segunda división en la que la última pareja de Primera desciende y la campeona de Segunda promociona de categoría, «así vamos igualando los partidos, que es lo más atractivo para competir», apunta Sáez. Para el entrenador del Láchar alevín y gestor de este deporte enraizado a Churriana de la Vega, uno de los factores más importantes es que también lo puedan practicar futbolistas de todas las edades. «Los niños lo ven como el fútbol de toda la vida», dice, mientras les explica las reglas a sus jugadores. Ellos se divierten, toman nota de lo que dice el entrenador y de vez en cuando se atreven con una espuela o un remate de cabeza. «Yo de niño jugaba todos los días a esto colocando una cinta de pared a pared. Para mí esto era el fútbol, lanzaba un balón al tejado, caía, lo controlaba y remataba. Y así me pegaba todo el día, rompiéndole macetas a mi madre. Pues esto es lo mismo, pero con ciertas reglas», abunda.

Engancha

Y desde aquella apuesta, hace ya tres meses, por aquí han pasado buenos peloteros. «Hemos recibido unas quinientas personas diferentes para jugar durante este tiempo. Se enganchan porque las reglas están diseñadas para que, aparte de hacer un deporte divertido, sirva para mejorar la técnica. De hecho hay futbolistas que han venido aquí y después de jugar varias veces me dicen, 'Cristian no se me escapa un control ahora'. Está claro que hace que mejore la técnica». Y le cuesta, pero acaba confesando, «sí, han pasado futbolistas, de Tercera división. De hecho los líderes de nuestra liga de Primera son jugadores del Huétor Vega», sonríe. «También ha pasado por aquí gente como Jesús Sierra, el entrenador del Guadix. Lo probó y le gustó», advierte.

Y divierte

Para divertirte jugando al padbol, tengas cinco o cincuenta años, lo mejor es enfrentarte a una pareja que mejore lo que puedas ofrecer. Esto te dará mayor continuidad al juego y por lo tanto se hará más divertido. Los precios son parecidos a una partida de pádel. Para un partido de hora y media ronda los cinco euros por persona en horario de tarde, aunque por las mañanas sale más económico. Para apuntarse a la liga, sólo hay que preguntar en la instalación porque aproximadamente cada dos meses concluye la competición y se da inicio a una nueva con el objetivo de que cada día, más y más granadinos se enganchen a este deporte que ya tiene casa en Churriana de la Vega.

De hecho, el alcalde del municipio, Antonio Narváez, fue una de las primeras personas en pasar por las instalaciones y conocerlo de primera mano. «Lógicamente para mí es una gran noticia que un joven emprendedor apueste por emprender en mi pueblo y que además lo haga en el ámbito del deporte. Se conjugan ingredientes muy importantes, la juventud, el empuje y la actividad física, lo que me hace sentirme muy orgulloso como alcalde», aseveró.

Narváez, que pudo contemplar de primera mano cómo se desarrolla esta nueva propuesta, muestra su confianza. «Sé que va a llegar lejos porque aúna al deporte rey, el fútbol, con un deporte tan exigente como el pádel. Se trata de una nueva experiencia deportiva muy atractiva que se creó hace algunos años en Argentina y que en Andalucía sólo la podemos practicar en Huelva y aquí en Churriana de la Vega», apunta.

Un nuevo deporte que completa la apuesta deportiva de un municipio del que salen grandes campeones como el olímpico Víctor Díaz, la campeona del mundo María Valenzuela, también el oro mundial de kick-boxing Alejandro 'Guerrerito' Rete o el de Europa de fútbol sala para sordos, Óscar Rivas. «Y en breve deseamos festejar también el ascenso del CD Granada-Churriana Integra a la Primera división nacional de baloncesto en silla de ruedas, para nosotros sería también un éxito muy deseado», confiesa el edil.