Campeonas Ejemplo de vida ante la amenaza de muerte Odile Fernández muestra su libro 'Recetas para vivir con salud', un ejemplo de superación ante la adversidad. / ANTONIO ARENAS El cáncer transformó el día a día de Odile Fernández por completo: la hizo bloguera, escritora de seis libros, madre de tres, runner y triatleta CAROLINA PALMA GRANADA Sábado, 8 junio 2019, 02:14

«Cáncer metastásico» unido a «una supervivencia en cinco años del cinco por ciento», fueron las once palabras que a Odile Fernández le llevaron a cambiar su vida por completo. Hasta el momento, la granadina había sido una médica de familia con una vida no muy fuera de la normalidad. Tenía 32 años, un trabajo estable, una familia que la quería y un hijo que estaba aprendiendo a hablar. Una vida normal, sin sobresaltos ni tampoco ninguna excentricidad. Lo que la llevó a convertirse en una bloguera, escritora de seis libros, conferenciante, madre de tres, runner y triatleta en tan solo ocho años fue justamente la misma palabra que tanto la asustó el primer día que la escuchó, el cáncer. «Cuando te cuentan historias así piensas que tú no podrías hacerlo, pero cuando te encuentras a la muerte pisándote los talones te das cuenta de que, en el fondo, todos tenemos cierto instinto de supervivencia que sale a flote en las situaciones más duras y, como bien se dice, «resurges cual ave fénix de tus cenizas», manifiesta Odile.

Giro de 180 grados

Lo que ahora suena corto y, en pocas palabras, como una fantasía, fue un giro de 180 grados en la mentalidad de la granadina, que precisó de mucho coraje y fuerza de todo tipo, tanto propia como ajena, sobre todo de parte de su familia. «Cuando consigues sacar todo el miedo y la ira, resurges, miras a ese niño y dices 'no me puedo morir, porque tengo que verlo crecer'. Así que conseguí aceptar mi enfermedad y me determiné en vivir», recuerda. «A parte del tratamiento médico que me dieron en el hospital, decidí averiguar si podía hacer algo más y empecé investigar la relación de la enfermedad con nuestro estilo de vida y ver si así podía ayudar a los demás», y así lo hizo.

Cinco años después de haber sido descubierto el cáncer en su cuerpo, no solo consiguió superarlo con éxito, sino que también comenzó un blog con la idea de compartir todo aquello que había aprendido hasta la fecha: http://misrecetasanticancer.com, que pronto se convirtió en la publicación de seis libros traducidos a varios idiomas.

«Se suponía que el tratamiento que me ofrecían en el hospital era solo para alargar la vida, y una de las cosas que se suponía que no podría hacer nunca era correr. Decidí que cuando terminara el tratamiento iba a hacer todo lo que me habían dicho que no podría hacer. Fue un reto personal en la enfermedad de superación. Dije, no quiero morirme sin volver a ser madre ni sin poder correr. Voy a demostrar que sí se puede y, que si crees en los sueños, los sueños se hacen realidad'».

Y así fue, cuando al fin tuvo la oportunidad, se apuntó al club de running para gente principiante que acababan de abrir frente a su casa, «empecé corriendo muy poquito, hice apenas cuatro kilómetros y me dolían hasta las pestañas». Pero, nada más llegar a casa decidió que se sentía lista y, que la primera carrera que correría, sería la de la mujer en 2016, y así lo hizo. La corrió con su madre e hijo y debutó haciendo podio en su categoría junto a las dos personas que más le habían apoyado durante su enfermedad. A partir de ahí le pilló el gustillo a esto de las carreras. Actualmente corre alrededor de quince al año, «para motivar a los enfermos de cáncer, a las madres y dar también ejemplo a mis hijos y a mi familia. Tu empiezas y, esa semilla que siembras va creciendo», manifiesta la que ahora se ha adentrado también en el mundo del triatlón.

«Al final la palabra cáncer te hace levantarte cada día siendo agradecida y viviendo por esa idea de Carpe Diem, el futuro es incierto para todos, lo único que tenemos es el presente. No sabes qué va a pasar, tienes que vivir intensamente. A mí la vida me dio una segunda oportunidad: yo siempre quise escribir, pero estudié medicina en vez de periodismo. Siempre quise ser madre y siempre quise correr, pero nunca me atreví a hacerlo».

Tras el cáncer, Odile no solo ha vencido el pulso con la muerte, sino que ha conseguido alcanzar todo lo que un día soñó hacer. Hoy vive de manera agradecida y llevando este mensaje a tantos como puede, animando a los enfermos a «centrarse siempre en la esperanza y en que, si crees en los sueños, los sueños se hacen realidad».