La 17 edición del torneo Heroga Fertilizantes muestra nivel en el Campus Pádel Club

El Granada FS Femenino quiere seguir de dulce ante la UD Azuqueca y el equipo masculino del Sima también juega este sábado en el pabelllón Núñez Blanca

Recientemente se disputó, en las instalaciones de Campus Padel Club, la 17 edición del torneo Herogra Fertilizante, como XXI Memorial Miguel Aguilar. Otro año más el evento tuvo una participación espectacular, con más de 200 jugadores. En el cuadro de honor destacaron los siguientes resultados. En la categoría reina, los jugadores Alejandro Correa y José Pedro Montalbán ganaron en 13 a José María Benavides y Jorge Morales.

En tercera masculina, los ganadores fueron Juan Cristobal Pérez y Manuel Frías. En cuarta masculina, los ganadores fueron Miguel Dueñas y Alejandro Noguera. En quinta masculina, los campeones fueron Pablo Alarcón y Alejandro Zamora, al vencer a los jóvenes del club anfitrión Campus Padel Cristian Retamero e Ivan Ortega, por 7-6 en el tercer set.

En la categoría femenina se hizo una liga, tanto en tercera como en cuarta categoría, y la vencedoras de ambas disciplinas fueron Inma Walda y Laura Pérez, más María Navarro y Andrea Castro. Y, por último, en la categoría mixta, los vencedores de este tradicional campeonato de Granada capital fueron Daniel Perez y Miriam Melgarejo.

Fútbol sala

El Granada FS Femenino quiere seguir de dulce ante la UD Azuqueca. Las pupilas de Rafa Romero y Javi Espinosa buscarán sumar su segunda victoria en Segunda División en Guadalajara (sábado, 19:30)

UD Azuqueca FS y Granada FS Femenino se encontrarán este sábado en la segunda jornada del Grupo III de Segunda División Femenina. Guadalajareñas y granadinas chocarán después de una primera jornada radicalmente diferente para unas y otras, siendo las rojiblancas las que llegan a esta contienda con mejor feeling.

El equipo dirigido por María Sánchez se llevó un durísimo 11-1 en su estreno en la casa del CDE Leganés FS Masdeporte, sin tener ninguna opción de competir por la victoria tras recibir cinco goles antes del descanso. Paula Andújar, la autora del único tanto azudense la semana pasada, es también la máxima amenaza de las locales ante el Granada.

Por su parte, el Granada FS Femenino se estrenó en la categoría de plata de la mejor manera posible. En una exhibición de juego coral de las nazaríes, un doblete de María Maldonado y otro tanto de Juárez valieron para derrotar al IES Luis de Camoens en Núñez Blanca. En su visita a Azuqueca de Henares, buscarán poner los seis puntos en el casillero para mantenerse colíderes de Segunda.

Rafa Romero, entrenador del Granada FS Femenino, espera que sus jugadores prolonguen su gran versión de la semana pasada: «Es un equipo con trayectoria en Segunda, duro en su campo, y una defensa cerrada muy intensa aprovechando los fallos del rival a la contra. Vamos con confianza; tenemos un par de bajas por motivos laborales pero sabemos que es un partido asequible y tenemos que traernos los tres puntos para Granada».

El Sima Granada FS, equipo masculino, juega también el sábado, a las 18:00, ante ElPozo Ciudad de Murcia en el Complejo Deportivo Núñez Blanca del barrio del Zaidín.

