Un momento de las partidas de los granadinos. Ideal
Ajedrez

Duro inicio para el Granada Sidn Cívica Nazaríes Trevenque por el ascenso

Los granadinos esperan recuperarse este domingo contra Gros Xake Taldea de Gipuzkoa

Ideal

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:59

El Granada Sidn Cívica Nazaríes Trevenque debutó en el Campeonato de Españade Primera División con una derrota, por 1-5 frente al Filántropos Equigoma, uno de los equipos favoritos al ascenso a la División de Honor. Aunque el encuentro se mantuvo muy parejo durante las primeras tres horas, el conjunto madrileño logró imponerse en la fase final.

La balanza se decantó a favor del equipo visitante tras las derrotas de Renier Castellanos (tablero 3), Aarón Alonso (tablero 4) y Eline Roebers (tablero 5). A ellas se sumó la de Alejandro Domingo (tablero 6), que, en una posición equilibrada, perdió por apuros de tiempo.

Los únicos puntos para el equipo zubiense vinieron de las tablas de Van Ngueye (tablero 1) y Jonas Bjerre (tablero 2), que lograron entablar ante los reconocidos grandes maestros Iturrizaga y Santos.

Este domingo, el Granada Sidn Cívica Nazaríes Trevenque buscará recuperarse, enfrentándose al Gros Xake Taldea de Guipúzcoa, un equipo que llega con la moral alta tras vencer este sábado al Platja d'Aro por 4-2.

