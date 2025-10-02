Dos granadinos buscan plaza para el campeonato del mundo absoluto

R. I. Granada Jueves, 2 de octubre 2025, 12:21 Comenta Compartir

Dos granadinos, Mar Trenado y Alejandro Jiménez, buscan plaza para el campeonato del mundo absoluto de kárate a través del Europeo, que se disputa en París, en el Stade Pierre de Coubertain, entre los días 16 y 19 de octubre. En objetivo es estar en la fase final que se celebrará en El Cairo. Para ellos cada combate representará una oportunidad para demostrar su nivel, consolidar su progresión y dar un paso más en su carrera internacional.

Mar Trenado, granadina residente en Nívar, intentará clasificarse en -61 kg. Entre sus principales éxitos destacan el título de campeona absoluta de España, el oro en la Liga Nacional sub 21, la medalla de bronce en el Campeonato de España universitario y su victoria en el Campeonato del Mediterráneo 2025, torneo en el que se midió con algunas de las mejores karatecas de Europa y África, consolidando su reputación como una de las deportistas más competitivas de su categoría. Estos logros, combinados con una regularidad constante en todas sus competiciones, le han permitido situarse entre las 90 mejores del ranking mundial y recibir la convocatoria para formar parte de la selección española absoluta en el Europeo, convirtiéndose en la integrante más joven del equipo, con 21 años.

«El oro en el Mediterráneo fue un punto de inflexión para mí. Afronto París con mucha ilusión y con la motivación de demostrar que puedo estar entre las mejores del mundo», asegura la joven karateca. Su mirada está puesta ahora en Francia, donde se jugará la oportunidad de formar parte del Mundial sénior. Mar Trenado ha conseguido combinar talento, constancia y resiliencia en una trayectoria que sigue creciendo.

Alejandro Jiménez, residente en la localidad de Pulianas, representará también al combinado español en -84. Un hito también para este joven que no se baja del podio nacional desde categorías infantiles y ya ha representado a España en categorías inferiores por todo el mundo. En este año se proclamó campeón por equipos en el Campeonato del Mediterráneo. Cada combate representará una oportunidad para demostrar su nivel.

Temas

El Cairo