Dos granadinos acompañan a Ilia Topuria en su gran noche

Ángel Mengíbar Granada Lunes, 30 de junio 2025, 18:04

No todos los días se tiene la fortuna de poder codearse con un campeonísimo como Ilia Topuria, el luchador del momento en las artes marciales mixtas (MMA). El hispanogeorgiano se proclamó campeón del peso ligero de la UFC el pasado fin de semana en Las Vegas tras noquear a las primeras de cambio al brasileño Charles Oliveira, un triunfo para la historia que contó con la presencia de dos granadinos entre el equipo de 'El Matador'. Todo un lujo para los hermanos Ruiz.

Luis y José Antonio viven en una nube. Quizá en alguna del firmamento que va de Las Vegas hasta su Granada natal, aquella que dejaron atrás la pasada semana al recibir la llamada de Topuria para cruzar el charco de cara a su gran noche. Peluqueros y formadores de profesión con 'Blesson Professional', ambos acompañaron al luchador y su entorno durante los días previos al combate con una clara misión: cortarle el pelo.

«Nuestro colega Kiko era su barbero habitual en Alicante. Cuando iba a Madrid a competir o a entrenar, él no le podía atender siempre. Nos recomendó a mi hermano y a mí, que estábamos por allí con nuestra academia. Un día fue mi hermano Luis a cortarle y desde entonces nadie más le pela en la capital», explica José Antonio, más conocido como 'Oche Barber' en redes sociales, a IDEAL. Fue entonces, a principios de 2023, cuando comenzó a forjarse el vínculo de Topuria con los granadinos, sus peluqueros de referencia.

Los peluqueros, entre el octógono y la barbería portátil en Las Vegas. R. I.

«Recuerdo que quedamos en su casa y me impactó por su cercanía. Guardamos una amistad muy buena, pero a la hora de trabajar con él nuestra profesionalidad es máxima. Nuestra relación no cambia nada. Es un deportista que viene de abajo, como mi hermano y yo. Siempre le dejo el flequillo cortito para que no le moleste peleando y la barba bien repasada. Le encanta mirarse con la cámara del móvil hasta que da con el punto correcto del degradado», rememora Luis, que jamás pudo imaginar lo que estaría por llegar.

«Una experiencia inolvidable»

Tanto él, como 'Oche' recibieron un nuevo encargo del deportista, el más singular de todos. Topuria requirió sus servicios, pero en Estados Unidos y con su pelea más relevante del año por delante. Los peluqueros de 'Blesson' se integraron en el equipo del hispanogeorgiano para iniciar la última semana de preparación y promos antes del gran evento en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

«Ha sido tremendo. Un viaje y una experiencia inolvidable. Aterrizamos allí el lunes y lo primero que hicimos fue ir a casa de Ilia para cortarle. El martes tenía que asistir a unas firmas de carteles, así que quería estar preparado. Nos pidió algo más de celeridad con los servicios que de costumbre, ya que tenía una agenda muy ajetreada con los test de peso, las sesiones de sauna... Tenía las horas justas», detalla Luis.

'El Matador' no dejó ningún detalle a la improvisación para su momento estelar. Su equipo también pasó por las manos de los granadinos antes de la velada. «Médicos, fisioterapeutas, entrenadores, mánagers... Los cogimos a todos. Por lo menos hicimos quince o 20 cortes el martes», repasa. También hubo turno para los familiares del luchador. Entre ellos, su hermano Aleksandre –otro competidor de la UFC–. «Estuvimos con él, su padre, su realizador audiovisual... Y el jueves me tocó volver a pelar a Ilia antes de la rueda de prensa. Quería unos retoques», añade.

Una premonición

La noche previa al combate con Oliveira, Topuria ofreció una cena a sus invitados. Un momento de asueto e íntimo que Luis jamás olvidará tras una frase para el recuerdo. «Nuestro hermano Ilia ha venido a Las Vegas a recoger lo que le pertenece, lo que es suyo», espetó el peluquero ante todos los presentes a modo de acertada premonición. Oliveira tan solo duró en pie dos minutos y medio, lo que tardó 'El Matador' en noquearle con un demoledor croché de derecha y hacerse con el título.

«Lo notamos con mucha confianza, pero no era el único. Su entrenador, Javi Climent, veía el 'KO' en el primer asalto. Lo soltó mientras le cortábamos. Luego, el propio Ilia lo repitió. Estaba convencido de lograrlo y así fue. Es capaz de hacer que parezca fácil, pero no lo es. Siempre lo tuvo claro. Es una locura», sentencia 'Oche', ya de vuelta en España tras celebrar la victoria con los cinturones de la UFC –el de peso medio y el de peso pluma que conquistó ante Volkanovski–. La aventura de sus vidas.

