ESQUÍ 'Doblete' de la granadina Luna Espín en las competiciones nacionales de cross Luna Espín (con gorro azul) en el podio junto a Chío Delgado, Regino Hernández, Lucas Eguíbar y sus compañeros de equipo. / A.M.G. Ni Lucas Eguíbar ni Regino Hernández tomaron parte en la prueba a pesar de estar inscritos y presentes en Sierra Nevada ALEJANDRO MOLINA SIERRA NEVADA. Lunes, 1 abril 2019, 01:51

La foto que abre esta información no es una foto cualquiera. Se produjo ayer por la tarde y en ella, con gorro de lana azul está la granadina Luna Espín (Granada Sport Club). Se acababa de proclamar ganadora de la Copa de España de esquí cross en categoría U16 y también se había adjudicado el campeonato. Ocurría una semana después de que se hiciera con el título nacional de súper gigante. Junto a Luna, en la imagen aparecen Rocío Delgado, Regino Hernández y Lucas Eguíbar. La primera es la actual responsable del equipo andaluz de esquí y llegó a competir en los Juegos Olímpicos de Vancouver. El otro tiene un palmarés excelente pero pasará a la historia por haber logrado una medalla de bronce en los Juegos de Pyeongchang. Lucas no es de Sierra Nevada, pero está muy unido a esta estación y su palmarés deportivo es de leyenda. No podía haber tenido Luna mejores padrinos en el día en el que clausuraba una temporada para enmarcar. Nunca se sabe cómo puede ser la evolución de un deportista pero algo es inapelable: Luna Espín tiene talento, es valiente y sabe ganar. Hay motivos para soñar.

Este podio fue el mejor final para un fin de semana de 'freestyle' que no estuvo exento de polémica. La de Sierra Nevada era la última fase de la Copa de España para cross y la climatología no acompañó. Ayer la falta de visibilidad y el estado de la nieve impidieron que se pudiesen disputar las rondas finales, de tal manera que hubo que tomar como definitivos los resultados de las clasificatorias de un sábado bastante controvertido.

Los mejores fuera

Tras un primer reconocimiento anterior muchos corredores mostraron serias dudas sobre el trazado de la prueba. Entre los más críticos estaban nada menos que Lucas Eguíbar y Regino Hernández. Finalmente no tomaron parte en las clasificatorias y figuran como ausentes en los resultados oficiales. Según explicaron, el responsable del equipo de jóvenes de snowboard cross de la Federación Española, Astor García, y también Rocío Delgado, el circuito estaba muy helado y rápido y tenía un 'corner' muy pronunciado que generaba dificultades a los participantes. «Esto nos obligó a reformar el trazado y retrasar la prueba dos horas pero era necesario por motivos de seguridad. Quizá era demasiado exigente para el nivel que tenemos ahora en la Copa de España», explicó el federativo.