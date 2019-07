Ciclismo Doble plateado de Dosdad en la Bira'19 para mantener viva la llama de Tokio José Manuel Dosdad, durante la cronometrada de Elorrio. / IDEAL Deporte inclusivo El corredor paralímpico de Vegas del Genil continúa llamando con otro podio europeo a las puertas de una selección que guarda un inquietante silencio CÉSAR GUISADO GRANADA Miércoles, 3 julio 2019, 02:37

El objetivo es Tokio 2020 porque las metas están para marcarlas en rojo en el calendario y procurar que cada músculo y el corazón hagan todo por llegar. Luego, que los despachos tumben las ilusiones, parece que va implícito en el carné de cada deportista. O en su licencia federativa, en este caso. Hasta hace no tanto tiempo, José Manuel Dosdad, ciclista de Vegas del Genil al que le falta la pierna izquierda y por eso se ayuda de una prótesis, entraba en la página web de la Federación Andaluza de Ciclismo, abría la pestaña de la sección adaptada y consultaba sus opciones para asistir a las carreras que podían llevarlo a la Selección. Sin embargo, de un tiempo a esta parte y a pesar de que la UCI obliga a las federaciones territoriales a acoger y cuidar a todos sus deportistas, se ven desamparados los que tienen una discapacidad. Y esto, por consiguiente, te cierra las puertas para vestir un maillot rojo y defender al equipo de tu país con la ilusión en el horizonte de unas paralimpiadas.

José Manuel acaba de volver a Granada desde Bilbao. Allí, de forma particular y después de conducir casi diez horas, participó en la Paracycling Bira 2019, que es la segunda prueba de la temporada de la Copa de Europa de ciclismo adaptado. Lo hizo representándose a sí mismo y a su equipo, el Para-Sport Andalucía, consiguiendo ser plata tanto en la prueba en ruta como en la cronometrada, lo que lo sigue alzando a los puestos altos de la clasificación general, ya que en la primera prueba de Cáceres fue tercero en la 'crono', después de tener que abandonar la ruta por un problema mecánico. A partir de aquí, las puertas del ranking internacional deberían abrirse, aunque para ello tendría que seguir sumando puntos con la Selección Española, y para ello tiene que llamarte el seleccionador, personalmente a tu teléfono móvil. «Consigues puntos y estás arriba pero no es suficiente, el equipo nacional se elige a dedo que es una forma de intentar aburrirte y que lo dejes, aunque conmigo no lo van a conseguir», dice este vegueño.

El Para-Sport Andalucía, tiene la misma intención. «Este equipo se ha creado para seguir luchando y que la Federación Andaluza de Ciclismo nos considere también ciclistas. Nosotros pagamos nuestra licencia, pero no existimos para ellos. Antes, entrabas a la página web y tenías una sección de ciclismo adaptado y ahora ni siquiera existe la pestaña, no nos hacen ni caso», se queja.

En Bilbao, «me sentí bien». La Bira es la prueba más veterana del calendario internacional del ciclismo adaptado. Se celebra desde el 97 con categorías para todo tipo de modalidad, desde handbikes hasta triciclos y el ambiente deportivo la ha hecho merecedora del reconocimiento de la UCI, que la considera prueba puntuable para el ránking 2019, es decir, valedera para Tokio.

«La crono fue guapísima porque se celebró a través de una carretera que discurría por dentro de un bosque. Creo que lo hice bastante bien y el campeón, Óscar Higueras, me acabó felicitando diciéndome que le había costado bastante pillar. También le dije que apretara más la próxima vez porque no se lo iba a poner fácil», dice, con media sonrisa. En definitiva, «me encontré bien, muy motivado a pesar del viaje ya que llegué más fatigado porque tuve que conducir hasta allí. Llegas, montas tu carpa, corres, desmontas y a otro sitio. Si no tenemos el apoyo de una Federación, el trabajo es inmenso», advierte.

La Copa y Sierra Nevada

La próxima prueba para Dosdad será en Copa de España, en Badajoz, dentro de dos sábados. Aunque antes estará en la cicloturista de la Subida al Veleta que fue presentada ayer en la sede central de la Junta de Andalucía en Granada. El de Vegas delGenil hará un hueco en el calendario ya que el Para-Sport Andalucía ha sido invitado a participar y, aunque se encuentra en plena temporada y el desnivel de esta cita no es aconsejable como entrenamiento de cara a las cronos venideras, no ha querido dejar pasar la ocasión. «No haremos un entrenamiento como tal debido al desnivel, pero sí que nos servirá para hacer un buen paseo con el equipo», asegura este corredor, negándose a cerrarle ventana alguna al sueño paralímpico.