Directo | Maracena - Valencia

Copa del Rey Ronda eliminatoria. Jornada 3 M28/10 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso
Maracena
20:00h.
Valencia
MAR
VAL
Martes, 28 de octubre 2025, 18:59
19:19
Empiezan a ambientarse las gradas de Los Cármenes. La lluvia ha afeado el asunto, pero en tribuna se espera el lleno más lo que haya en otras zonas abiertas.
19:08
Así fue la llegada del Maracena al estadio. Se puede ver el video TRAS ESTE ENLACE.
19:06
Vilaseca ya ha elegido a sus futbolistas. Son los siguientes:
David García bajo palos; Juanjo, Salvatierra, Maldonado y Alarcón en defensa; Marfil y Sabaca en el centro del campo, con Falín y Romero en las bandas; y Osuna y Raúl Fernández en punta.
19:02
19:01
19:00
18:59
Entre la alineación del conjunto 'che', dos exrojiblancos: el meta Stole Dimitrievski y el extremo Dani Raba.
18:57
Ya tenemos la alineación del Valencia.
El equipo de Carlos Corberán jugará con los siguientes futbolistas:
Dimitrievski; Rubo, Panach, Cömert y Jesús Vázquez en defensa; Santamaría, Javi Guerra y Otorbi en el centro del campo, con Raba, Almeida y Hugo Duro arriba.
18:54
Un club también con solera en la provincia que tiene ante el sí el mayor hito de su trayectoria: un partido de la Copa del Rey, en primera eliminatoria, ante el Valencia CF.
18:54
Muy buenas tardes desde Los Cármenes. Queda algo más de una hora para el arranque de un partido histórico, en el que el anfitrión no será el Granada CF, sino el Maracena.
4-4-2
Rubén Alarcón Aranda
defensa
Raúl Fernández
Delantero
Carlos Corberán
4-4-2
Stole Dimitrievski
portero
Rubén Iranzo
defensa
Alejandro Panach Olmo
defensa
Eray Cömert
defensa
Jesús Vázquez
defensa
David Otorbi
centrocampista
Baptiste Santamaría
centrocampista
Javi Guerra
centrocampista
Domingos André Ribeiro Almeida
centrocampista
Dani Raba
Delantero
Hugo Duro
Delantero
0%
MAR
0%
VAL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
