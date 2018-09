Deporte y empresa se toman la mano Antonio Luis Valverde y Miguel Ángel Calderón de DECOOP y Miguel Ángel y Pablo Vallejo (CMA1) se miden en la pista 6 en uno de los partidos del torneo. / RAMÓN L. PÉREZ La primera jornada del Torneo Pádel Interempresas cautiva a los competitivos asistentes JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Sábado, 29 septiembre 2018, 01:20

Se tiende a tiranizar la empresa como un espacio de tedio y no uno de felicidad, cuando todas pueden convertirse en eso precisamente. El primer Torneo Pádel Interempresas que arrancó ayer, iniciativa conjunta entre CMA Agencia de Marketing y Comunicación Digital e IDEAL, nace precisamente para reivindicar esto. Que dos universos como el deporte y los negocios pueden caminar de la mano, rozarse con gusto. El evento, que se desarrolla también durante la jornada de hoy en las instalaciones del Campus Pádel Club del PTS con el apoyo de Land Rover, Jaguar y Volvo y el gastrobar La Compañía, no pudo tener mejor acogida. Fue tan competido como divertido.

El Campus Pádel Club lució sus mejores galas para acoger el evento y a todos los participantes, un total de 46 parejas, 32 de hombres y 14 de mujeres. 92 jugadores que disfrutaron de las instalaciones -incluido, por supuesto, el gastrobar La Compañía-, de buen pádel y de amistades mientras, con mayor o menor discreción, también se discutían negocios. Desde las seis de la tarde e incluso antes comenzaron a llegar al Campus los protagonistas, cada uno en nombre de su empresa o de sí mismos como aficionados a este deporte cada vez más de moda por su accesibilidad. Todos, o casi todos, pasaron por el 'photocall' instalado a la entrada para tener su recuerdo y presumir de entidad. El ambiente ya tomaba color y eso que para la competición todavía habría que esperar una hora.

Fueron mujeres las encargadas de abrir el Torneo Pádel Interempresas. Yolanda Cintas y Yolanda López, como CMA4, y Carolina Álvarez y Mónica Franco, en nombre de Continental 1, fueron las primeras en pelotear con tensión y algo en juego. El duelo cayó a favor de 'las Yolandas' por 7-5, con emoción y alguna protesta comprensible entre quienes no se rinden fácilmente ni ceden un milímetro. Los partidos se disputaron a juegos, clave a la hora de resolver empates hoy, y con un tiempo limitado a treinta minutos. Ya a las 19.30h, ocho pistas se llenaron de actividad. Ocho duelos 'on fire' con asistentes curiosos, familiares, colegas e incluso jefes en todos ellos.

El evento logra una gran acogida entre los participantes con un ambiente fantástico

Quien todavía no entienda por qué el pádel está de moda, no tuvo más que acercarse a este primer Torneo Pádel Interempresas. No es casualidad que logre reunir a tanta gente, a jóvenes y a adultos que aprovechan las horas que les dejan los días de trabajo. También une a miembros de la familia: de hecho, ayer en el Campus Pádel Club compitieron varios familiares juntos, ya fueran primos, hermanos e incluso padres e hijos. Las ventajas de este deporte son evidentes. Se hace necesario el trabajo en equipo y la comprensión del compañero, la empatía con este no sólo para leer sus movimientos sino para apoyarlo psicológicamente en los peores momentos; sólo así triunfan las mejores parejas. Fomenta la competitividad pero también el sentido deportivo. Agiliza el cuerpo y mejora la salud. Y sobre todo, al alcance de todos.

La de ayer en el PTS fue una oportunidad inmejorable para disfrutar del pádel. Hubo resultados de todo tipo, más abultados y emocionantes hasta el final, con la pareja arriba en el marcador suplicando por el fin de los treinta minutos reglamentarios y la contrincante, por su parte, arañando segundos como podía. Todos quisieron ganar y todos lo intentaron, sin perder nunca la referencia de que el Torneo Pádel Interempresas es una ocasión para confraternizar, y no para disputar por más premio económico que haya en juego.

Tras la primera jornada se atisba qué parejas cuentan con más opciones para ganar, aunque sólo se disputase la primera jornada de la fase previa de grupos. Los primeros partidos son importantes, pues todos aspiran a mostrar de qué pasta están hechos. Hoy, por fortuna, queda todavía lo mejor por ver. Se disputarán la gloria.

«Una idea fabulosa»

Carlos Roiz, gerente de VOLVO, patrocinador del torneo, no quiso perdérselo y participó en el torneo. «Creo que el evento está muy bien organizado, se ha hecho un trabajo espléndido y ha tenido una gran aceptación», valoró. «Ha sido una idea fabulosa reunir a las empresas con su personal junto a gente de otras empresas. Hoy día nos movemos siempre con prisa y cambiar el traje por la pala y las zapatillas y echar un rato divertido hablando de todo es genial. Desde que se nos planteó quisimos que contaran con nosotros», aseguró Roiz.

También acudió, con una gran representación, la familia Maroto fundadora de DOMCA. «Teníamos que venir a dar ánimos a nuestros dos equipos. Uno ha ganado y otro ha perdido pero muy bien los dos, lo importante es participar», razonó su gerente Ana Maroto. «El torneo es una iniciativa muy buena para promocionar la salud y el deporte más allá de la empresa. Son actividades que unen bastante fuera de ella. Me parece bien que se hagan estas iniciativas, fomentan el espíritu en equipo», expuso acompañada por los socios fundadores Francisco Maroto y María Tello.

Los participantes vuelven a estar convocados para esta mañana desde las 9.30 horas. Esperan horas de buen pádel, diversión y un gran broche en el gastrobar La Compañía, donde será la entrega de premios y el fin de fiesta.