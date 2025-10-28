Daniel Rodríguez conquista el bronce en el World Élite Yvelines

R. I. Granada Martes, 28 de octubre 2025, 14:09 Comenta Compartir

El palista motrileño Daniel Rodríguez volvió a destacar en el circuito internacional al lograr la medalla de bronce en clase 2 del World Élite Yvelines, disputado en París. El torneo, uno de los más exigentes del calendario mundial, reunió a los mejores jugadores del tenis de mesa adaptado.

Rodríguez, en plena madurez deportiva y situado entre los ocho primeros del ranking mundial, firmó una fase de grupos impecable. Derrotó al británico Christopher Ryan por 3-2 (10-12, 17-15, 13-11, 9-11, 12-10), al checo Jiri Suchanek, plata paralímpica en París 2024, por 3-1 (9-11, 11-9, 11-8, 12-10) y al francés Julien Michaud por 3-1 (11-4, 11-4, 9-11, 11-3).

En cuartos de final superó al eslovaco Jan Riapos por 3-1 (6-11, 11-9, 12-10, 11-3). En semifinales se midió al polaco Rafal Czuper, campeón paralímpico en París, ante quien cayó por 1-3 (11-5, 5-11, 9-11, 6-11).

El bronce refuerza una temporada sobresaliente para Rodríguez, que suma ya cinco medallas internacionales: las platas en el Élite de Lasko y el Future de Ostrava, y los bronces en los Challenger de Polonia y Eslovenia. Su rendimiento confirma su consolidación entre los mejores jugadores del mundo.

