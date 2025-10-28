Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Daniel Rodríguez, en una imagen de archivo. J. A. S.

Tenis de mesa

Daniel Rodríguez conquista el bronce en el World Élite Yvelines

El granadino se mantiene en el Top 8 mundial tras una brillante actuación en París

R. I.

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 14:09

El palista motrileño Daniel Rodríguez volvió a destacar en el circuito internacional al lograr la medalla de bronce en clase 2 del World Élite Yvelines, disputado en París. El torneo, uno de los más exigentes del calendario mundial, reunió a los mejores jugadores del tenis de mesa adaptado.

Rodríguez, en plena madurez deportiva y situado entre los ocho primeros del ranking mundial, firmó una fase de grupos impecable. Derrotó al británico Christopher Ryan por 3-2 (10-12, 17-15, 13-11, 9-11, 12-10), al checo Jiri Suchanek, plata paralímpica en París 2024, por 3-1 (9-11, 11-9, 11-8, 12-10) y al francés Julien Michaud por 3-1 (11-4, 11-4, 9-11, 11-3).

En cuartos de final superó al eslovaco Jan Riapos por 3-1 (6-11, 11-9, 12-10, 11-3). En semifinales se midió al polaco Rafal Czuper, campeón paralímpico en París, ante quien cayó por 1-3 (11-5, 5-11, 9-11, 6-11).

El bronce refuerza una temporada sobresaliente para Rodríguez, que suma ya cinco medallas internacionales: las platas en el Élite de Lasko y el Future de Ostrava, y los bronces en los Challenger de Polonia y Eslovenia. Su rendimiento confirma su consolidación entre los mejores jugadores del mundo.

