Dani Domínguez vuelve a competir tras superar una lesión de espalda
El ciclista granadino emprende un nuevo proyecto en China, donde compatibilizará la función de director deportivo y corredor
Granada Jueves, 29 agosto 2019

El ciclista granadino Dani Domínguez ha vuelto a la competición tras superar una grave lesión de espalda, que le mantuvo en el dique seco casidos años. Según desvela la web Granada Pro Cycling, especializado en ciclismo, se ha desplazado hasta China para ejercer como director deportivo y corredor de un nuevo proyecto denominado Jakrod.

Domínguez ya se ha instalado en Pekín, donde recientemente se impuso junto a su compañero Carlos Cobos en la primera prueba disputada en el país asiático.

El ciclista granadino ya se vio envuelto en un incidente hace dos años cuando su equipo fue expulsado del Tour de Hainan por la pelea que protagonizó su compañero Xin Wang, que entabló una pelea con el exciclista helvético Danilo Hondo al llegar a la meta tras la disputa de una etapa. Domínguez calificó la medida de la expulsión como un abuso y la calificó como desmesurada. En ese momento se encontraba a 21 segundos del líder.

Este nuevo proyecto le ha sobrevenido gracias a Key Look, mánager de su último equipo como profesional hace dos años. «He mantenido todo este tiempo el contacto con mi antiguo equipo en China. Buscaban crear un nuevo proyecto y han contado conmigo para que haga un poco de director deportivo y me he visto montado en la bici otra vez», comenta en Granada Pro Cycling.

El año pasado resultó un paréntesis para él, algo que «fue duro, pero me dio para pensar qué hacer. Este año he empezado a estudiar para piloto comercial, que ha sido mi segunda pasión desde pequeño. En su momento no me pude ir a estudiar fuera y ahora me veo haciendo lo que un día quise», señala ilusionado a la web granadina de ciclismo después de poner fin a casi dos años sin poder competir a nivel profesional.