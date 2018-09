Cristóbal Valenzuela y Jessica Petersson reinan en el Trópico de Europa

El corredor jienense Cristóbal Valenzuela, del Club Atletismo Unicaja de Jaén, y la danesa afincada en Alhama de Granada Jessica Petersson (CD Reach The End) fueron los ganadores absolutos, masculino y femenino, de la XXX Prueba de Fondo Almuñécar 'Trópico de Europa', valedera para el XXXI Gran Premio de Fondo de Diputación de Granada y que reunió a 907 corredores de todas la categorías y de los cuales finalizaron 897, una de las ediciones más participativas de los últimos años, según informó el edil de Deportes, Luis Aragón.

La fiesta del atletismo que vivió Almuñécar en su trigésima edición tuvo dos novedades destacadas: el recorte del recorrido, quedando en tan solo 10 kilómetros al verse reducido en unos 4 kilómetros y con poco desnivel, casi llano; y el nombre que toma a partir de ahora: Almuñécar Trópico de Europa.

En cuanto al desarrollo de la prueba, transcurrió sin incidencias gracias al apoyo de Policía Local, Protección Civil y numerosos voluntarios de distintos clubes locales que se sumaron a la organización que corrió a cargo del Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar y la Diputación Provincial. Numeroso público en las calles que aplaudieron a los atletas. Una vez más fue la veterana corredora María del Pilar Moleón quien se llevó la mayoría de aplausos y elogios por su ejemplaridad, no solamente en el recorrido, sino en el estadio municipal Francisco Bonet, donde tuvo lugar la salida y llegada de la carrera.

El vencedor del esta 30 edición, Cristóbal Valenzuela, que era la primera vez que corría en Almuñécar, empleó un tiempo de 31 minutos y 26 segundos. Tras él, y a 18 segundos, entraba Francisco Martos (CD Bikila). Completó el podio Esteban Milena, que llegó a meta a medio minutos del ganador. Valenzuela manifestó al llegar a meta que desde el pistoletazo de salida puso un ritmo alto junto a sus compañeros de podio. «Hemos aguantado en un grupo donde estaba también Manuel Santiago, hasta el kilómetro 4, que ya vimos que Santiago le costaba seguir el ritmo. Francisco Martos y yo nos encontrábamos bien y le dije de apretar un poco. Bajando por la Avenida de Europa, a la altura del parque El Majuelo, hemos apretado un poco y le dije 'vamos para adelante que esta carrera es para nosotros'. Ya en la subida para salvar el puente de Río Verde, Francisco Martos se quedó un poco y el último kilómetro lo hice en solitario», explicó el jienense.

El corredor del Unicaja mostró su alegría por la buena marca conseguida a pesar de la mucha humedad que ya se dejaba notar entre las 10 y 11 de mañana que se celebró el evento. «Es mi primera carrera de esta temporada y me siento contento por el buen tiempo alcanzando en 10 kilómetros», dijo el ganador que, por cierto, fue bronce en el último campeonato de Andalucía en 5.000 metros y que también practica duatlón y triatlón con un club de Almería. Entrena para ello cada día en Málaga, «por ello el calor no me molestaba tanto como la humedad», subrayó Cristóbal Valenzuela

Por su parte, la danesa, Jessica Petersson, afincada en Alhama de Granada, y que quiso dejar claro que ella era danesa y no inglesa, como la sitúan casi todos, fue la primera mujer en cruzar la línea de meta con un tiempo de 35 minutos y 43 segundos. Petersson le sacó tres minutos a la segunda clasificada, Zhor El Amrani (CA Maracena), y casi cuatro a María Dolores Arias Santiago (CD Bikila), que fue tercera con 39 minutos y 3 segundos.

Chicago en el horizonte

Petersson recordó que ya ha participado en la mayoría de las carreras del circuito provincial. Ella se entrena a fondo para la maratón de Chicago que se celebrará la semana próxima. «Es por ello porque -manifestó- me decidí a participar en esta prueba, de manera que me sirva de entrenamiento. No es lo mismo hacerlo sola en Alhama que aquí con todos los amigos y el público por el recorrido. Es la primera vez que he corrido por Almuñécar y me ha gustado mucho», dijo con el trofeo de campeona que recibió de manos del concejal de Deportes, Luis Aragón.

Con anterioridad, el edil sexitano, junto a uno de los coordinadores de la prueba, Carlos Ferrón, y la presidenta de la Asociación para Personas con Necesidades Especiales (Alojha), Loli Martín, hicieron entrega de los galardones a los corredores locales, donde Roberto González y Encarnación Castillo encabezaron sendos podios, que completaron por el lado masculino Luis Manuel Padial, José Novo Palacios, José María Toro y Alejandro Pérez. En cuanto a las féminas, la segunda clasificada fue María Castillo y Marian Almirón completaron el podio.

La entrega de trofeos puso el broche a la gran fiesta deportiva que año tras año celebra la localidad sexitana y que logra reunir a la gran familia que forma el circuito provincial y Gran Premio de Fondo de Diputación.