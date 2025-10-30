La Copa resuelve las cuentas del Maracena para «esta temporada y la que viene»

Maracena disfrutó con la Copa del Rey en Los Cármenes. La eliminatoria de primera ronda que enfrentó al equipo del pueblo y a todo un ... Valencia de Primera división pobló el estadio rojiblanco con 8.358 espectadores, según el dato oficial. Dicha cifra contribuyó a enriquecer las arcas del club mediante la taquilla obtenida en una noche histórica.

«Tenemos que reunirnos para examinar con exactitud los números, pero la recaudación supone un respiro. Nos ayudará a estar tranquilos durante lo que queda de temporada y la que viene», informó Sergio Gómez, presidente del Maracena, a IDEAL. En base a las estimaciones de la entidad, la cantidad oscilaría en torno a «los 150.000 euros», más que el presupuesto azulillo para el presente curso (130.000 euros).

Más allá de lo económico, para Gómez el partido contra el Valencia debe suponer un antes y un después para afrontar lo que viene. «Tanto los futbolistas como el cuerpo técnico acabaron encantados con la experiencia. Jugar en Los Cármenes ante miles de personas debe servir como inyección de moral para la Liga, que es nuestro objetivo. Desde ya nos centramos en la lucha por subir a Tercera», aclaró.

Acerca de lo visto sobre el verde, el directivo afirmó que sus jugadores «estuvieron a muy buen nivel durante la primera parte. El planteamiento fue bueno y serio. Es verdad que el Valencia contó con un par de ocasiones, pero le competimos».

«En general, jugamos muy organizados. El rival nos provocó más daño a la espalda por el bajón físico que sufrimos, ya sabíamos del potencial de un club como el Valencia. Dimos la cara e hicimos vibrar a la afición, que se portó de diez con nosotros. Estamos orgullosos», valoró.

Agradecimientos

Gómez subrayó los elogios que les dedicó Carlos Corberán, técnico 'che', a la finalización del duelo. «Nos dio la enhorabuena por el rendimiento. Comentó que se notaba la diferencia de ambos equipos en cuanto al físico, pero le gustó el equipo. Es todo un privilegio recibir palabras como esa de un profesional de su dimensión», comentó el presidente.

«También me gustaría agradecer a todos los que lo hicieron posible. Cada uno de nuestros empleados, la afición, los medios de comunicación, nuestro Ayuntamiento de Maracena, el Granada... Nos hemos sentido defendidos por la localidad y por parte de la capital. Ojalá que más gente se enganche al equipo a raíz de la Copa, que repercutirá de manera muy positiva seguro. Necesitamos a cuanta más mejor para la Liga. Al final, un club no es nada sin su masa social», sentenció Gómez.