Comienza la temporada de las incógnitas
El Hafesa 'Raca' se enfrenta a una categoría muy remodelada tras la reestructuración y con media plantilla renovada, incluida su entrenadora
Granada Sábado, 5 octubre 2019

La FEB presume en su página web oficial de que esta edición de la Liga Femenina 2 que arranca esta tarde es la más española de todas. Esa afirmación emana de la nueva normativa que obliga a tener siempre una jugadora de formación –federada en nuestro país un mínimo de tres temporadas entre los 14 y los 18 años– en pista. Sin embargo, lo más llamativo de la temporada que empieza hoy es la neblina de incógnitas que rodea en esta ocasión a la segunda categoría nacional. Los clubes sabían siempre a qué atenerse más o menos al principio de cada curso, pero eso ha cambiado a raíz de la reestructuración efectuada en los dos grupos de LF2.

La disposición geográfica de los equipos que subieron a la élite y bajaron de ella provocaron un panorama que movieron al ente federativo a meterse en faena. No se trataba de un ligero retoque ni una modificación menor, pues se ha pasado de dividir los equipos entre Norte y Sur a hacerlo en Este y Oeste. Eso supone, además de un auténtico quebradero de cabeza en lo institucional al aumentarse los costes en desplazamientos, que todos los clubes se enfrentarán a otros con los que nunca se han visto las caras. Se multiplica así el desconocimiento absoluto en una Liga en la que, con independencia de estar en la era de la información, no resulta sencillo acceder a los datos de los rivales.

En ese mar de dudas se adentra el Hafesa Ramón y Cajal esta tarde (18.30 horas, pabellón Paquillo Fernández), quien también posee su particular cuota de incertidumbre. La entidad rojilla encara la que será su tercera temporada consecutiva en esta Liga. Las dos anteriores las saldó con permanencia, la primera más relajada que la segunda, en la que sudó hasta el final. Ahora busca atracar en el mismo puerto, aunque con media tripulación distinta y otro timonel al frente.

Maribel Piñar ha asumido el mando tras decidir la directiva rojilla que la etapa de Quique Gutiérrez había llegado a su fin. A las órdenes de la entrenadora granadina estará un bloque en el que continúan seis jugadoras del curso pasado y que se ha visto reforzado con cinco fichajes. La idoneidad de esas incorporaciones, especialmente la de la estadounidense Ladondra Johnson, marcará el futuro de una entidad que persigue la salvación a toda costa.

Tras una pretemporada en la que faltó el refrendo de los resultados durante el proceso de construcción de equipo (balance 1-3), llega la hora de la verdad para las nazaríes. El conjunto rojillo recibe en casa al Barça CBS, un adversario que no sólo atemoriza por nombre, sino que también impresiona por sus hechos. La pasada temporada se metió en la fase de ascenso a LF y posee una plantilla repleta de internacionales. Las bondades del cuadro catalán las conoce bien Mamen Blanco, una de las novedades del 'Raca' y que hoy se mide a su anterior club.

En las filas barcelonistas, la entrenadora granadina destaca al impacto que puede tener Marta Canella, sobre todo si la gallega se empareja con alguien físicamente menor y se desliza al poste bajo. Ahí reside uno de los posibles peligros del Barça, aunque no el único. Eso sí, la principal preocupación de Piñar no reside en las virtudes del contrincante, sino en lo que puedan dar de sí sus discípulas. Evitar decepciones como la del pasado domingo ante Estepona en la Copa Andalucía es el primer paso para comprobar hasta qué punto será competitivo el equipo granadino este año. El duelo inicial ante el Barça no parece el más indicado para tener un inicio sosegado, pero salir airoso y con una victoria insuflaría una enorme dosis de ilusión a un 'Raca' que comienza ya su andadura en esta ignota LF2.