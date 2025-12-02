El Club Granada Joven celebra el 20 aniversario con su gala junto a Fundación Caja Rural

En su gala anual, celebrada junto a Fundación Caja Rural Granada, el Club de Atletismo Granada Joven presentó una pionera plataforma virtual que extenderá los ... servicios de salud, nutrición y psicología a toda su cantera, más allá de los atletas becados. El evento acogió un emotivo homenaje póstumo al juez Pepe Sánchez Blanco y reconoció a los atletas más destacados con los Premios Claudia Hernández Rey.

El Auditorio de la Fundación Caja Rural de Granada acogió un evento que este año ha cobrado una dimensión histórica, al servir como pistoletazo de salida para la celebración del XX aniversario de la entidad. En un acto marcado por el relevo institucional y el reconocimiento al deporte base, el club anunció un ambicioso proyecto de digitalización que transformará su modelo formativo de cara a 2026.

Durante el acto, que contó con la presencia de Poli Servián, responsable de Fundación Caja Rural Granada, y la directiva del club, se renovó el compromiso de colaboración que ambas entidades mantienen desde hace siete años.

Sin embargo, la gran novedad fue el anuncio de la expansión del plan de ayudas. Si bien hasta la fecha el programa de becas cubría servicios profesionales (fisioterapia, podología, nutrición, psicología) para una selección de atletas de alto rendimiento, el club ha presentado una nueva plataforma virtual formativa. Esta herramienta, que estará operativa en 2026, permitirá que los 360 atletas del club —desde las categorías inferiores hasta los veteranos— accedan a contenidos exclusivos, masterclass y guías de salud y rendimiento, democratizando así el acceso a una preparación de élite.

En el apartado de las Becas Fundación Caja Rural Granada, se reconoció a nueve atletas por su proyección y resultados. Los becados para esta temporada son Eduardo Mirasol, Alejandro Rodríguez, Federico Mercedes, Irene Ariza, Blanca Pérez, Francisco de las Heras, África Saldaña y Alejandro Molina. A ellos se suma, como nueva incorporación al programa de excelencia, la atleta Cristina Muñoz.

Asimismo, la gala fue el escenario de entrega de los Premios Claudia Hernández Rey, unos galardones que ponen en valor el 'ADN jovenero': el compañerismo y los valores humanos. La Jovenera del Año fue Avin Muhamad, y el Jovenero del Año: Aarón Guerrero.

Uno de los momentos más emotivos de la velada se vivió con la entrega del Premio a la Promoción del Atletismo, otorgado a título póstumo a Pepe Sánchez Blanco. Su familia recogió el galardón en memoria de quien fuera un referente en el arbitraje granadino, recordado siempre por su labor pedagógica y su cariño hacia los atletas más jóvenes en las pistas.

La gala, conducida por el atleta Adrián Cifuentes, visibilizó también el relevo en la presidencia del club. Juan Carlos Bailón, presidente durante los últimos 19 años, cedió el protagonismo a David Zurita, quien ostenta el cargo desde el pasado mes de septiembre y será el encargado de liderar los actos del vigésimo aniversario.

Entre las acciones previstas para conmemorar estas dos décadas de vida, se anunció el rodaje de un documental sobre la historia del club, el lanzamiento de una línea de ropa exclusiva diseñada por miembros de la entidad (Marina, Asun y Juani) y un calendario de eventos especiales que se desarrollarán a lo largo de 2026.

El Concejal de Deportes del Ayuntamiento, Jorge Iglesias, hizo referencia a la magnífica salud del deporte granadino. La Fundación Caja Rural Granada cerró el acto reiterando su apoyo al deporte base como motor de transformación social, felicitando al Granada Joven por dos décadas de trayectoria intachable formando «campeones en la pista y en la vida».