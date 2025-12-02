Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Premiados en la Gala del Granada Joven, con Poli Servián, presidenta de la Fundación Caja Rural a la izquierda. Ideal
Atletismo

El Club Granada Joven celebra el 20 aniversario con su gala junto a Fundación Caja Rural

El objetivo se basa en la democratización de la formación de élite para sus 360 deportistas

Ideal

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:36

En su gala anual, celebrada junto a Fundación Caja Rural Granada, el Club de Atletismo Granada Joven presentó una pionera plataforma virtual que extenderá los ... servicios de salud, nutrición y psicología a toda su cantera, más allá de los atletas becados. El evento acogió un emotivo homenaje póstumo al juez Pepe Sánchez Blanco y reconoció a los atletas más destacados con los Premios Claudia Hernández Rey.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

