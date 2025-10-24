El Ciudad de Granada se juega el liderato de la Primera femenina en Roquetas

Ideal Viernes, 24 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

La jornada trae dos salidas muy complicadas para los equipos del Ciudad de Granada de balonmano. Las chicas de Pablo Perea viajan a Almería para enfrentarse a Agrinova BM Roquetas. Las locales, invictas al igual que las granadinas, comparten liderato en la Primera femenina, junto al Costa del Sol BM Malaga. Las nazaríes se enfrentarán a un equipo súper joven, pero con experiencia en categoría superior, pues muchas de las jugadoras alternan con el equipo de División de Honor Plata que las almerienses tienen en dicha categoría. Vuelve a la convocatoria Adriana Jiménez.

El encuentro comenzará a las 19:30 horas, en el Pabellón Municipal infanta Cristina de Roquetas.

También en la Primera femenina, el Universidad de Granada se medirá al Ibersur Ciudad de Algeciras en la pista algecireña, este domingo desde las 11 horas.

Derbi en masculino

El Ciudad de Granada masculino que dirige Óscar Valero, tercero, disputará, asimismo, el primer derbi de la temporada en Segunda, que le enfrentará a BM Maracena, sexto clasificado. Preocupa el estado de Ismael Romero, lesionado la pasada semana.

El duelo será muy especial para los dos equipos, pues gran parte de jugadores y técnicos granadinos pertenecieron al club maracenero, lo que sin duda alguna hace que exista una gran rivalidad entre ambos. El derbi se disputará este domingo, a las 13:30 horas, en la Ciudad Deportiva de Maracena y será arbitrado Daniel Lozano y David Serrano.

Voleibol

Los dos equipos del Universidad juegan en casa. El Universidad de Granada recibe al Algar Surmenor (16.00 horas, en Fuentenueva) y el Atarfe viaja a la cancha del Grupo Renovak CV Sant Joan (19.30) en la Superliga 2 femenina. En la Primera masculina, el Universidad se enfrenta al Móstoles (18.15 h.).

Baloncesto femenino

El Plantel GmasB busca la primera victoria de la temporada ante Spar Gran Canaria. La principal novedad para este encuentro será el debut de la reciente incorporación, la base veterana Patricia Benet. El baloncesto de la Liga Femenina 2 (LF2) vuelve al Pabellón de Fuentenueva para la segunda jornada en casa de El Plantel GmasB. Tras la derrota sufrida en la jornada anterior ante Magec Tías en Tenerife, el conjunto de Roberto Girón buscará estrenar su casillero de victorias en un complicado duelo ante otro equipo canario, el Spar Gran Canaria.

El equipo granadino ha completado una intensa semana de trabajo con el objetivo de revertir la dinámica. La principal novedad para este encuentro será el debut de la reciente incorporación, la base veterana Patricia Benet, un fichaje estratégico para afianzar la plantilla. Además, la jugadora cadete Maryama Cissé volverá a ir convocada para apoyar al primer equipo.

El Spar Gran Canaria llega a Granada con un balance de una victoria y dos derrotas en este inicio de campaña. El técnico local ha advertido en la previa que el rival es «muy fuerte físicamente, con jugadoras muy rápidas, jóvenes y explosivas». El encuentro se disputará este sábado, a partir de las 17:00 horas, en el Pabellón 1 de Fuentenueva.