Bádminton Cinco medallas para Granada en el Andaluz sub 13 y sub 17 Los jugadores granadinos muestran sus medallas tras finalizar la competición. / F. S. Rubén García y Daniel Franco destacaron con sus buenos resultados en este evento, pese a ser de categoría sub 15 JULIO PIÑERO Granada Miércoles, 8 mayo 2019, 01:17

Dos oros, una plata y dos bronces fueron el balance final de los granadinos en el Campeonatos de Andalucía sub 13 y sub 17 celebrados en Montilla. Hubo un tercer puesto para Lucas Torres en dobles mixtos junto a su compañera Alba Padilla del club La Orden. Perdieron con sus compañeros de club Candela Arcos y Salvador Franco Castilla, que al final quedaron primeros.

El segundo bronce fue para Salvador Franco Castilla, que sin ser la modalidad que entrena, consiguió meterse en semifinales de individual, donde perdió contra el jugador de su mismo club, Rubén García, el que finalmente fue el campeón. La plata fue para Daniel Franco Castilla en dobles junto a Rubén García. También participó en sub 13 Mario Rodríguez y se quedó a las puertas de entrar en el cuadro principal.

Según su técnico, Salvador Franco, destacaron los resultados de Rubén García, que pese a ser de categoría sub 15, logró el oro en sub 17, al igual que su compañero Daniel Franco, un año mas pequeño que Rubén, que logró la plata en dobles. Es una pareja que tendrá muchas opciones para el Campeonato de España sub 15, que tendrá lugar en Huelva en dos semanas. También resaltó el primer puesto de Salva Franco y Candela Arcos, que venían de conseguir una plata en el Campeonato de España sub 19 y que cumplieron pronósticos en su categoría, esperando que también lo hagan en su Campeonato de España sub 17, que se celebrará en Oviedo a finales de mes.