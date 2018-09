Ciclismo «En el ciclismo no te puedes confiar, no sé si llegaré a ser profesional algún día» Carlos Rodríguez, sonriente tras su victoria. / DE HARO Entrevista a Carlos Rodríguez, campeón de España júnior de contrarreloj | El corredor sexitano también ha sido este año ganador de la Copa de España y tercero en los campeonatos de Europa de fondo en carretera ALEJANDRO MOLINA GRANADA Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:42

Va a haber que acostumbrarse a escuchar el nombre de Carlos Rodríguez. Tiene diecisiete años, es de Almuñécar y el pasado fin de semana se proclamó campeón de España de contrarreloj júnior. Es un suma y sigue en el estupendo palmarés de un ciclista que este año ha sido tercero en los Campeonatos de Europa de ruta y primero en la Copa de España, tanto en la clasificación individual como por equipos. Eso por no contar las muchas carreras de un día en las que se ha impuesto, o su sexto puesto en la clasificación júnior de la última París Rubaix.

No es de extrañar que lo fichase el equipo Polartec-Kometa, perteneciente a la Fundación Contador, ni que llegase como favorito a los Campeonatos de España que se celebraron en Soria. Está claro que es un 'crack', pero Carlos rezume humilde y no alardea. «Me veía con opciones de hacerlo bien pero nunca te puedes confiar, no sabes cómo va a ser la carrera, si los demás están más fuertes, si vas a pinchar, a caerte... Salí mentalizado y todo fue bien», comenta Carlos sobre la crono. Y vaya que si salió mentalizado, le metió casi medio minuto al segundo clasificado en un recorrido de 18 kilómetros.

Al día siguiente, en la prueba de línea, faltó poco para traerse otra medalla a Granada, pero ser favorito también tiene sus inconvenientes. «Tenía toda la responsabilidad, todos estaban atentos a lo que yo hacía y no me podía mover. Al final no pude estar en la escapada buena y me jugué las posibilidades de medalla al esprint, pero no pudo ser. Era un poco cuesta abajo y me faltó desarrollo, porque en esta categoría los tenemos limitados. Ademas, me quedé encerrado y terminé cuarto», se lamenta el ciclista.

A por el título mundial

Los campeonatos nacionales no se pudieron redondear con esa medalla en ruta, pero la temporada no está acabada y ahora espera el Campeonato del Mundo, que se disputará a finales de mes en Innsbruck (Austria). Está en la lista de ocho corredores preseleccionados de los que, finalmente, correrán cinco. Salvo catástrofe, será de la partida.

Como él dice, no hay que confiarse nunca, pero lo cierto es que el Mundial se realizará sobre un recorrido duro, favorable para el sexitano. «Me gustan las carreras duras en las que se va haciendo una selección. Ahí puedo jugar mejor mis opciones», asegura.

Sobre su futuro no oculta que le encantaría llegar a ser profesional, pero prefiere pensar en el presente. «No te puedes confiar, no sabes si has llegado ya a tu límite físico, si vas a sufrir una lesión importante o sencillamente si los equipos no van a confiar en ti. Me gustaría, pero no se si voy a ser profesional algún día», advierte Carlos que, como no podía ser de otro modo, sigue de cerca la Vuelta a España estos días. No tiene un claro favorito, pero asegura que «me gustaría que ganase Valverde porque se esfuerza mucho para ayudar a Quintana ,y también para luchar por etapas. Es un gran corredor». Al igual que Valverde, él también se defiende en todos las situaciones. El futuro nadie lo sabe pero, si hay que soñar, Carlos Rodríguez es una buena opción.