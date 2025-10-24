El Churriana va a Mijas y el Huétor Tájar recibe al Torre del Mar

José Antonio Salvador Motril Viernes, 24 de octubre 2025, 13:25 Comenta Compartir

En la octava jornada del grupo IX de la 3ª RFEF, dos partidos se adelantan a este sábado, cuatro se disputan el domingo. El Churriana juega en Mijas y el Huétor Tájar recibe al Torre del Mar. Al día siguiente, el Huétor Vega recibe a El Palo y el Recreativo Granada al San Pedro; como visitantes, el CF Motril viaja a Mancha Real y el Arenas se medirá al Atlético Marbellí.

Abre, a partir de las 18 horas en el Miguel Moranto, el encuentro en el que el Huétor Tájar recibe al poderoso Torre del Mar. El técnico hueteño Julio Catalá no podrá contar, por lesión, con Román y Mario Alonso. Tampoco serán de la partida, por sanción, Esteban, Javi Pérez e Iván Ayllón.

A la misma hora el Churriana, en la Ciudad Deportiva Las Lagunas, se medirá a un Mijas diseñado para luchar por el ascenso. Levi Cantero no podrá contar, por lesión, con Capilla. Tampoco, por sanción, con Sergio Pimentel y Fer Herrera. Con molestias físicas están Luis Torres y Ángel Fernández.

En la matinal del domingo, el Huétor Vega de Manuel Morenos 'Rizos', en Las Viñas desde las 12 horas, se medirá a El Palo. Los hueteños tendrán la única baja de Javi Prieto.

A las 12 horas en La Juventud, el líder CF Motril se medirá al Atlético Mancha Real. Los dirigidos por el asturiano Chus Hevia tienen las bajas, por lesión, de Juanmi, Isra González y Cameron. El central Rally apunta a la convocatoria.

Cierra el fin de semana el tercero Arenas de Armilla que, a las 18.30 horas, en el municipal de San Pedro, se enfrentará al potente Atlético Marbellí. En los armilleros su míster Jorge Molina, que cumplirá su último partido de sanción de los tres con los que fue castigado, recupera a tres habituales titulares que estaban sancionados, Hugo Poyatos, Álex Gálvez y Diego López. Se pierden el partido, por lesión, Dani Salvatierra y Canillas.