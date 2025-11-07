El Churriana juega en Melilla y el Arenas en Martos este sábado

Décima jornada de 3ª RFEF. Dos partidos se adelantan a la jornada de este sábado: el Churriana en Melilla y el Arenas en Martos. Este ... domingo, en horario matinal, el Huétor Vega recibe al Porcuna y el Huétor Tájar al Torreperogil; por la tarde el CF Motril viaja para medirse al Atlético Marbellí y el Recreativo Granada recibe al Torre del Mar.

A las 16 horas en La Espiguera, el Melilla B que recibe al Churriana. El míster Antonio Levi Cantero no podrá contar, por lesión, con Sergio Pimentel y Fer Herrera. Tampoco, por sanción, con Calero. Hasta última hora no se conocerá la participación, por motivos laborales, de Capilla.

A las 19 horas, en el Ciudad de Martos, el Arenas se medirá al equipo local. Jorge Molina tiene las ausencias, por lesión, de Dani Salvatierra, Canillas, Charles e Isra Peláez. Será de la partida Álex Cabello, que vuelve tras sanción.

En la matinal del domingo, el Huétor Vega de 'Rizos' recibe a las 12 horas en Las Viñas al Atlético Porcuna. Los hueteños tienen la baja por lesión de Javi Prieto y por sanción de Migue Peinado.

Desde las 12.30 horas en el estadio municipal Miguel Moranto, el Huétor Tájar recibe al Torreperogil. El técnico hueteño Julio Catalá no podrá contar, por lesión, con Román y Mario Alonso. También se pierden el encuentro, ambos están sancionados, Javi Pérez y Marco Antonio.

Cerrará el fin de semana el líder CF Motril que, a partir de las 19 horas en el estadio municipal de San Pedro, se las verá ante los locales del Atlético Marbellí. Los dirigidos por el asturiano Chus Hevia tienen las bajas, por lesión, de Juanmi, Isra González y Álvaro. Alfonso y Rally se encuentran en la recta final de sus respectivas lesiones y apuntan a la convocatoria.