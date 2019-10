Carreras por montaña «Todo se ha alineado en este reto que tenía pendiente» Nico Molina escala por una dura parte del recorrido. / L. C. Nico Molina pulveriza el récord de la Integral de Sierra Nevada al atravesar la línea de los 'tresmiles' en menos de seis horas INMA SÁNCHEZ Granada Martes, 1 octubre 2019, 02:45

Nico Molina volvió a exhibir su portentosa condición para afrontar retos exigentes a sus algo más de 19 años. El durqueño del club de montaña Cerro del Caballo, actual campeón del mundo de carreras por montaña, sigue moldeando en forma de oro un brillante lustro que presume ser preludio de un deportista de grandísimos logros en los próximos años. Su última gesta ha dejado boquiabierto al mundo de los deportes de montaña y del deporte en general. El pasado 22 de septiembre, Nico pulverizó el récord de la Integral de Sierra Nevada que ostentaba desde hacía tres años el malagueño Dani García (6:40:50) en casi 50 minutos. Paró el crono tras los 38,65 kilómetros y +3141 (según su GPS) desde Postero Alto hasta la Rinconada de Nigüelas, atravesando la línea de los 'tresmiles' en 5:51:21. «Ha sido algo muy especial. Todo se ha alineado en este reto que tenía pendiente», declaró tras lograrlo.

–¿Qué supone para usted este récord en un reto tan señalado?

–Ha sido algo muy especial que llevaba tiempo queriendo hacer.Cuando Dani García lo hizo hace tres años por estas fechas me ilusionó el acompañarlo en la parte final bajando del Caballo, y el año pasado, después de hacer el mejor tiempo de ascenso-descenso Dúrcal-Pico del Caballo me picó el gusanillo de por qué no al acabar la siguiente temporada de carreras intentar aquello que me hizo tanta ilusión vivir. Por suerte todo se ha alineado y en plena preparación de la temporada de invierno he podido cumplirlo. He podido hacer realidad ese reto que tenía pendiente.

–¿Qué preparación ha llevado a cabo para realizarlo? ¿Algo específico para ello?

–Me encuentro en plena pretemporada, en periodo de preparación de las competiciones de skimo (esquí de montaña), y actualmente llevo a cabo un proyecto de aclimatación y entrenamientos en altura (CAR Sierra Nevada). Tras las dos primeras semanas allí arriba sumando entrenamientos se me pasó por la cabeza y me puse manos a la obra en cuanto a organización, fecha… y aprovechar este primer periodo de adaptación a la altura para intentar ese reto ya que estamos en una fecha no competitiva en la que podía encajar un objetivo así.

–¿Cómo afrontó el reto, por tramos o conforme el cuerpo le permitió físicamente ir atravesando las diferentes zonas y la línea de los 'tresmiles'?

–Es un terreno que se adapta totalmente a lo que más me gusta. Salí a un ritmo alto desde mi punto de vista y que pensaba podía mantener. Como dato puedo decir que pasé los primeros 4,9 kilómetros, y con un desnivel positivo de 1.000 metros, sobre 51 minutos, y, siendo la primera vez que buscaba un rendimiento en una actividad de unas seis horas, me vi con fuerzas para continuar a buen ritmo y poder mantener llegando con fuerzas a la última bajada del Pico del Caballo a la Rinconada de Nigüelas que en sus 4,8 kilómetros y 830 metros de desnivel negativo bajé en 21 minutos. En el cresteo que fui siguiendo coronando 'tresmiles' intentaba moverme lo más rápido posible en las zonas más técnicas, aunque en alguna subida cuando ya llevaba más horas se atragantaba un poco pero el ritmo no decaía y me encontraba genial, dentro de lo lógico, lo normal, cuando de las cinco horas y 51 minutos que tardé, más de cuatro horas y media estaba por encima de los 3.000 metros e incluso coronando el punto más alto en el Mulhacén a 3.479 metros.

–Y la dificultad de las bajadas.

–En las bajadas desde el principio es difícil contenerse, por eso intenté llegar con las máximas piernas posibles para bajar rápido en la parte final del Veleta en adelante y funcionó. Hubo algún momento de flaqueza, aunque con el tiempo que realicé da la sensación de que todo fue casi como estaba planificado. Puede ser que en algún tramo de un pico a otro pensaba que quizás se podía haber perdido algo de tiempo, pero no era así y pude mantener hasta el final.

–¿Cómo estructuró la estrategia del reto?

–Aquí viene lo importante de todo lo que he comentado anteriormente, las buenas sensaciones, llegar con fuerzas a la parte final, mantener un buen ritmo a esas alturas… Tenía a compañeros y familia repartidos en distintos puntos: Alcazaba, Mulhacén, Veleta (incluyendo la Fidel Fierro que por seguridad y siendo un tramo que estás bastante expuesto y con más de 4 horas en las piernas subí con casco y un acompañante –Mikel– para ir más seguro), Caballo... que fueron la clave del reto y me permitieron poder reponer fuerzas en cada punto de apoyo.

–Además del aspecto físico, ¿siguió alguna pauta concreta en la preparación mental?

–Cada año tengo ganas de acabar la temporada para hacer algún reto de este tipo, que me gustan tanto. La motivación de retos de este tipo siempre está en la cabeza y cuando pones una fecha para uno, en mi caso al acabar el verano, las ganas de hacerlo son insuperables y en cuanto a preparación, la temporada se ha acabado algunas semanas antes de hacerlo y el descanso en esas fechas me han sido suficientes. Además, este año también le he sumado esas dos semanas de pretemporada de esquí.

–Y lo que aún le quedará por su edad.

–A día de hoy, teniendo en cuenta mis 19 años, tengo muy claro que quiero ir paso a paso, aunque suene a locura después de hacer algo así. En resumen, la planificación de esta temporada y la preparación del reto se basa en lo siguiente: 7-8 carreras contando que más de una son verticales (YCC, Campeonatos de España, Mundiales). No suelo correr muchos kilómetros a la semana, mi preparación se basa también en mucha bici, roller. Muchos meses del año sobre los esquís en los que los kilómetros a pie son escasos. Mi competición más larga a día de hoy no sobrepasa los 25 kilómetros. Como dato extra, e imagino que se comentará al hacer una actividad como la Integral, el año pasado al acabar Zegama dije que allí correría mi primera maratón y así será, pero a día de hoy ni se me pasa por la cabeza. Queda mucho por delante y hay que seguir avanzando etapas.

–Con apenas 20 años le queda mucho por recorrer. Tras disfrutar y asimilar lo realizado, ¿se marca, además de los objetivos en competición, otros retos?

–Ahora mismo mis metas están muy claros y entre los retos que pueda adelantar están hacer una buena preparación para este invierno, que en dos semanas haré en Ultra Pirineu un vertical y media de preparación, y llegar lo mejor posible a las competiciones para cumplir los objetivos. No cabe duda de que hay muchos retos que me motivan, pero ahora mismo la cabeza está totalmente en hacer un buen invierno.