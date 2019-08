Carreras por montaña Manu Anguita logra colgarse la plata en la durísima Tromsø Skyrace Manu Anguita, en plena competición. / IDEAL Éxito para el corredor granadino en una de las pruebas que componen la Copa del Mundo de carreras por montaña JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Jueves, 8 agosto 2019, 01:35

El corredor granadino Manu Anguita se hizo con la medalla de plata en la durísima Tromsø Skyrace celebrada el pasado fin de semana en Noruega. Fue una carrera extrema en la que Anguita tuvo que pelear hasta el final, hasta las siete horas de competición para conseguir el segundo puesto en el podio tras el británico Jonathan Albon, que ganó en 6:54:30, a nueve minutos del granadino. La prueba, de 57 kilómetros y 4.800 metros de desnivel positivo, se desarrolló en un circuito diseñado por el propio Kílian Jornet, entre las localidades de Tromsø y Bønntuva coronando por medio la montaña Hamperokken.

La salida tuvo lugar a las ocho de la mañana con una primera bajada empinada hasta un pequeño lago semicongelado. «Cruzamos bosque y río hasta ascender por donde antes habíamos descendido en busca del telesférico, que dejamos tras el primer ascenso por el prado a Bønntuva. Fue un continuo de subes y bajas por pista y sendero, todo bastante limpio, para llegar de nuevo el puente, cruzarlo y llegar a meta», describe en líneas generales Anguita sobre el circuito. El corredor granadino del equipo Prozis Athletes tenía clara su estrategia: «Salí fuerte a pelear la prueba de principio a fin». Quería ganar.

Su primera referencia fue el marroquí Zaid Ait Malek, a quien conoce bien de varios duelos en propio suelo granadino. «Él impuso el ritmo de subida que yo pretendía y me pegué para escaparnos los dos tras la atenta mirada de Jonathan Albon en la distancia. Ahí rompimos un poco la prueba aunque el británico nos cogió subiendo al Tromsdalstinde en el kilómetro 24, cuando Zaid ya me había metido unos cientos de metros», recoge en sus palabras Anguita. «Nos unimos los tres antes de coronar pero Zaid tiró en la bajada y tras cruzar patinando un nevero empinado se me contracturaron los glúteos menores. Perdí fuerza y aunque pude seguir avanzando, Jonathan Albon me dio una pasada increíble al llegar al bosque», explica. Anguita no tiró la toalla. «Tomé sales y me relajé antes del ascenso por el bosque hacia la cresta del Hamperoken y ahí los cogí. Disfruté mucho esa parte, me quedé a cuadros al levantar la vista por lo increíble del lugar», pudo recrearse. «Nos respetamos hasta coronar y ya en la bajada de nuevo locura total con Zaid, el británico y yo pegados. Cogí una buena ventaja sobre Jonathan Albon mientras lsa piedras rodaban, a una distancia controlable y muy rápido los tres para subir al Tromsdalstinden. Cruzamos el río de nuevo, nos volvimos a juntar y ellos sacaron los palos. Ahí me arrepentí de no haberlos llevado», admite el granadino.

El cansancio mermaba pero Anguita era consciente de que, completada la subida, el trabajo estaba hecho al 80%, pero entonces... el susto. «Justo noté cómo se me escapaba la zapatilla izquierda y entre el barro de varias ciénagas vi que había roto los tres soportes de los cordones y que esta pendía de un hilo. La apreté como pude y pensé en positivo, parecía que aguantaba», cuenta el corredor.

Y aguantó. «Fui tras Jonathan a cien metros, hicimos la goma pero no pude contactar entonces. Tocaba una subida que era una pared y de remate el maldito nevero en el que se me contracturaron los glúteos. Resbalé y tuve que usar las manos como palas, pero me tiré hacia abajo. Ya no veía al campeón del mundo», se resignó. Fue en esa recta final cuando apreció el italiano Daniel Jung. «Me pegó una pasada literalmente porque iba flojo pero espabilé y reaccioné. Mantuve la cabeza fría y lo pillé de nuevo en los toboganes de camino al telesférico. Ahí ataqué y aunque se me pegó muy bien tras el avituallamiento conseguí unos segundos de 'plata' muy valiosos para dejarme caer hasta el puente con un ritmo infernal», apunta, todavía agotado al recordar su tremendo esfuerzo para conquistar la ansiada medalla de plata.