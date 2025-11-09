Una carrera de récord activa la Universidad de Granada

La Universidad de Granada se activó un domingo no laborable con un objetivo muy claro en mente: pulverizar cualquier récord anteriormente registrado. Un total de ... 1.531 participantes recorrieron la capital por la undécima edición de la habitual carrera urbana universitaria, un dato que no fue casualidad al coincidir también con el año fundacional de la institución y que subió el listón de una iniciativa más que asentada en el deporte granadino. Todo un homenaje en mitad de un asfalto copado por un mar infinito de zapatillas.

Todo un arcoiris coloreaba los Paseos Universitarios de Fuentenueva a primera hora de la mañana del domingo. El campus acogió el arranque y la finalización de la carrera Universidad-Ciudad de Granada, que se engalanó como en las mejores citas en sus diez kilómetros reglamentarios. En mitad de los últimos preparativos, algunos estudiantes desafiaban a la luz del sol en su regreso a casa tras una nueva dosis de nocturnidad y alevosía. Cada uno elige a qué causa sumarse.

La del deporte dio el pistoletazo de salida a las 10 horas, justo cuando un pelotón interminable de corredores dieron sus primeras zancadas por el Paseo Profesor Juan Ossorio rumbo al Espacio V Centenario de la UGR. Las distintas facultades e instalaciones deportivas formaron el pasillo de honor a los laterales. Empezaba entonces una lucha contra el crono que no tardaría demasiado en decidirse.

El pelotón subió hacia la parte baja del campus de Cartuja para proseguir hacia Triunfo y cruzar el Arco de Elvira. A su salida, el recorrido entró en el barrio del Realejo hacia la Plaza principal y la Corrala de Santiago. La Cuesta Escoriaza sirvió para descender al centro por el Paseo de la Bomba antes de iniciar el camino de vuelta a Fuentenueva por detrás la Carrera de la Virgen y las calles de la Magdalena, con un nombre destacado.

Ganadores

El maratoniano Houssame Benabbou fue el primero en cruzar la meta, parando el tiempo en 31:15, y recibiendo la ovación del público de los Paseos. Cerca de dos minutos después, Francisco Javier Fernández (CP Agustinos) se llevó la plata con una marca de 32:54. Manuel Santiago (CD Olimpo Granada) cerró el podio absoluto masculino a los 33:19 previamente a que empezara a entrar el resto de corredores.

En la categoría absoluta femenina, Laura García (CA Granada Joven) se hizo con el título con un tiempo de 39:04, 21 segundos por delante de Johanna Buczolich, segunda. En tercer lugar llegó Elena García (Gatos Atletismo Madrid) a los 40:27. Momento entonces para el avituallamiento y el descanso hasta la entrega de premios, con las familias esperando con los brazos abiertos a sus deportistas de 'élite'.

Pese a la consideración del evento como cardioprotegido a nivel técnico, no hubo sustos que lamentar en una carrera principalmente conmemorativa.

Dorsales especiales

Más allá de los 1.531 participantes inscritos, la organización entregó algunos dorsales especiales. La marchadora española Julia Takacs, oro en la Universiada de China en 2011, lució el 2025. El vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria, Juan Luis Benítez, corrió con el 2030, año en el que Granada acogerá los Juegos Europeos Universitarios.

El 2031, cuando la UGR cumplirá medio milenio de existencia, fue para Virginia Aparicio, delegada del rector para la Salud y Relaciones con el Sistema Sanitario. Una gran carrera universitaria.