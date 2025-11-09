Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Parte del pelotón durante la salida de la carrera Universidad-Ciudad de Granada.

Parte del pelotón durante la salida de la carrera Universidad-Ciudad de Granada. Á. M.

Atletismo

Una carrera de récord activa la Universidad de Granada

Más de millar y medio de corredores parten desde Fuentenueva para conmemorar la edición más masiva de la competición

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

La Universidad de Granada se activó un domingo no laborable con un objetivo muy claro en mente: pulverizar cualquier récord anteriormente registrado. Un total de ... 1.531 participantes recorrieron la capital por la undécima edición de la habitual carrera urbana universitaria, un dato que no fue casualidad al coincidir también con el año fundacional de la institución y que subió el listón de una iniciativa más que asentada en el deporte granadino. Todo un homenaje en mitad de un asfalto copado por un mar infinito de zapatillas.

