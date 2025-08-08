Carmen Villanueva da lustre al GmasB con su continuidad

Ideal Viernes, 8 de agosto 2025, 19:04 Comenta Compartir

El GmasB continúa con la confección de su plantilla para la Liga Femenina 2 (LF2) con una renovación de vital importancia. Carmen Villanueva (24/01/2004) seguirá vistiendo la camiseta morada. Esta continuidad es la segunda confirmación clave para el proyecto de Roberto Girón, tras la ya anunciada renovación de Alba Vigo.

La base granadina afrontará su tercera temporada en el club –la segunda en la exigente LF2–, tras haber sido una jugadora fundamental la pasada campaña, consolidándose como un referente en la pista. Su amplia experiencia en la categoría se perfila como un factor decisivo para la configuración del equipo y será fundamental en los momentos más apretados de cada encuentro.

La trayectoria de Carmen Villanueva es sinónimo de éxito y evolución constante desde sus inicios en la cantera. En su etapa infantil con Raca, se proclamó campeona de Andalucía, participando en el Campeonato de España.

Su carrera dio un salto significativo al ser fichada por el CB Terralfas en categoría cadete de segundo año, donde no solo fue cuarta en el Campeonato de España de Selecciones con la Comunidad Valenciana, sino que también alcanzó el subcampeonato autonómico y jugó campeonatos de España en ambas categorías Junior. Especialmente destacable fue su temporada como Junior de segundo año, donde se proclamó campeona de Liga Nacional en la Comunidad Valenciana y llegó a la final en la fase de ascenso a LF2.

Tras un regreso a Raca para competir en LF2, Carmen Villanueva se unió al GmasB, donde su impacto fue inmediato. En esa temporada, el equipo morado se coronó campeón de Andalucía y logró el ansiado ascenso a LF2 en la fase final, con Villanueva como una de las artífices. Su continuidad en el proyecto de GmasB garantiza una pieza con un profundo conocimiento de la categoría y una capacidad probada para liderar y tomar decisiones cruciales en la cancha.

Su experiencia y visión serán activos inestimables para Roberto Girón, consolidando la base del equipo morado con una jugadora que ha demostrado su valía en cada escalón del baloncesto femenino nacional y que ahora se une a Alba Vigo como los primeros pilares renovados.

