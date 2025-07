Carlos Rodríguez vuelve a perder tiempo en el Tour

Rafael Lamelas Granada Martes, 8 de julio 2025, 20:48 Comenta Compartir

A Carlos Rodríguez le está costando la primera semana del Tour de Francia. Este martes, volvió a perder tiempo y ya está a 2:05 minutos del liderato. En la etapa, se quedó rezagado en la penúltima cota tras elevar el ritmo el Visma de Vingegaard. Al final, el sexitano entró en meta a 39 segundos, pero ya lleva varias jornadas sufriendo en los cortes.

«Ha sido un inicio de Tour un tanto estresante» expresó el lunes. «Tuve mala suerte de entrar mal colocado en la última parte de la etapa. Me quedé bloqueado y me faltaron un poco de piernas. Tal vez me cebé un poco en la primera subida y luego en la segunda, cuando llegaron corredores desde atrás, no pude estar con ellos», relató sobre lo ocurrido en la fecha previa.

«Prefiero la alta montaña, pero las jornadas llanas también forman parte del ciclismo y debemos ser competitivos también en ellas», subrayó. «Preferiría no haber perdido tiempo respecto a los otros favoritos, pero el Tour de Francia es muy largo y todavía pueden pasar muchas cosas», vaticinó, aunque al día siguiente volviera a tener problemas.

