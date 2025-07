Carlos Rodríguez: «Va a ser un Tour épico para todos»

El equipo Ineos Grenadiers anunció su alineación para el Tour de Francia, que arranca el sábado en Lille, con el ciclista sextiano Carlos Rodríguez como ... jefe de filas. Estará acompañado por Geraint Thomas, Thymen Arensman, Tobias Foss, Filippo Ganna, Axel Laurance, Connor Swift, Sam Watson. La prueba concluirá el 27 de julio en París.

«Será una carrera durísima en la cual nos enfrentaremos a los mejores del mundo. No obstante, vamos a pelear y queremos estar lo más arriba posible. Va a ser un Tour épico para todos, y un gran espectáculo para los espectadores», vaticinó el almuñequero.

Rodríguez se rompió la clavícula en febrero debido a una caída en el Tour de Emiratos Árabes Unidos. «Por suerte me recuperé rápido y he estado trabajando duro desde entonces. El objetivo ha sido, en todo momento, llegar al mes de julio en la mejor condición física posible. He conseguido prepararme bien, con entrenamientos de mucha calidad y muy buenas carreras en las piernas», explicó, en declaraciones recogidas en la web de su equipo.

El jefe de rendimiento del Ineos, el doctor Scott Drawer, abundó sobre qué esperan en tierras galas. «Hemos pergeñado una alineación con experiencia que sabrá cómo competir en una ronda de tres semanas contra los rivales más duros que se pueden encontrar en este deporte. Carlos será nuestro líder, dadas sus prestaciones en la montaña, su inagotable determinación y su capacidad de resistencia. Ha estado toda la temporada centrado en el Tour y llega en buena forma física», destacó.

«Para apoyar a Carlos, contamos con un grupo que acumula muchísimos Tours de Francia disputados y está preparado para afrontar todas las circunstancias que se presenten. Geraint Thomas, ganador del Tour de Francia en 2018, será muy importante a la hora de apoyar a Carlos y al resto de compañeros, tanto sobre la bici como en los demás momentos del día a día, por su sabiduría y por la tranquilidad que transmite», concluyó Drawer.