Ciclismo Carlos Rodríguez, más líder de la Vuelta a Ribera del Duero tras ganar la contrarreloj Carlos Rodríguez toma la salida en la contrarreloj. Este domingo defenderá el liderato en la última etapa

El ciclista almuñequero Carlos Rodríguez Cano, del equipo Kometa Cycling Team-Fundación Contador, volvió a dar otra lección de ciclismo en la contrarreloj de la Vuelta Ciclista júnior Ribera del Duero, al ganar la tercera etapa de entre Hontoria Valdearados y Castillo Peñaranda, de 7,8 kilómetros, que el ciclista sexitano realizó en 10 minutos y 28 segundos, con una media de 44,713 km/hora. Esto le valió el primer puesto de la clasificación de etapa y de paso ampliar la ventaja en el liderato de la clasificación general.

Rodríguez Cano se hizo así más líder de la general, ya que le sacó al segundo clasificado de la etapa y también de la general, el belga, Casper Van Uden, 14 segundos. Es decir que aumenta en la general hasta los 52 segundos. Una buena ventaja para afrontar este domingo la tercera etapa que será en línea entre Aranda de Duero-Aranda de Duero, de 113,7 kilómetros con importantes altos de montaña.

A pesar de esta buena renta de tiempo para defender el liderato, Carlos Rodríguez manifestó al finalizar la etapa que, aunque no sabía aún el planteamiento para la última etapa por parte de su equipo, si dejaba claro que «en mi equipo no solemos ser muy conservadores. Hay etapas que hay que controlar la carrera, pero siempre nos gusta dar espectáculo, tampoco mal gastar fuerzas pero imagino que estaremos delante controlando». Rodríguez Cano no teme a los rivales «pero sí respeto a todos los equipos donde están los mejores corredores nacionales de la categoría, si hay que tenerlo en cuenta. Intentaremos hacerlo lo mejor posible y si eso significa ganar al Acro, pues mejor», señaló.

Cabe recordar que además de liderar la general de la Vuelta Ribera de Duero, Carlos Rodríguez Cano también lidera la clasificación de la montaña y su equipo Kometa Cycling Team la general por equipos.