Ciclismo Carlos Rodríguez, cuarto en la carrera en línea del Campeonato de España júnior Carlos Rodríguez subió a lo más alto del podio en la prueba de contrarreloj. / DE HARO El ciclista almuñequero repite el resultado del pasado año JUAN MANUEL DE HARO Almuñécar Martes, 20 agosto 2019, 01:08

La historia se volvió a repetir por segundo año consecutivo para el ciclista almuñequero en el Campeonato de España júnior. Revalidó el título de campeón de España contrarreloj y fue cuarto en la carrera en línea tras el recorrido de 117 kilómetros, con salida y llegada en la localidad asturiana de Pravia.

En la carrera en línea, el ciclista almuñequero controló en todo momento la prueba hasta llegar a la recta final de la misma, donde llegó junto a otra media docena de importantes ciclistas y jugársela todos al sprint final, en el que se impuso el valenciano Juan Ayuso, seguido del navarro Igor Arrieta. y el madrileño Raúl García. Volvió a ocupar el cuarto puesto Carlos Rodríguez Cano, empleando un tiempo de 2 horas, 41 minutos y 44 segundos lo que le dio una media de 43,405 km/hora en el recorrido.

Rodríguez Cano hizo una carrera de poderío, pese al gran esfuerzo que hizo el domingo en la contrarreloj, donde pese a pinchar la rueda de atrás dos kilómetros antes de la meta, arriesgó y se impuso a todos sus contrincantes, dando una lección de entrega y pundonor. «Desde el coche me decían que cambiara de bici, porque no sabíamos si el tubular se podría salir en cualquier momento y eso significaba una caída, pero ya veía la meta cerca y decidí no cambiar», señaló el sexitano.