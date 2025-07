Carlos Rodríguez: «Contento con que no me pillara ningún corte»

El ciclista almuñequero Carlos Rodríguez se mantuvo «a salvo» durante la novena etapa del Tour de Francia, con llegada al sprint. El sexitano finalizó la ... jornada con el pelotón, por lo que mantiene las mismas distancias en la general.

«Sabíamos que iba a ser una etapa nerviosa, pero el equipo hizo un buen trabajo, manteniéndome en buena posición para estar a salvo y, al final, no se ha cortado, pero podría haber pasado. Contento con que no me pillara ningún corte y también con el trabajo del equipo», explicó a la conclusión para RTVE.

«Estuve en buena posición en todo momento, bien colocado. Atento a lo que pudiera pasar, en carrera metido todo el tiempo. Era importante para para poder salvar posibles pérdidas de tiempo o caídas», recalcó.

La segunda semana de la ronda gala arranca con subidas. «Iremos viendo. Será una etapa bastante 'rompepiernas', quizás no tenga los puertos largos que a mí me gustan, pero sí tiene la dureza que echamos en falta durante esta primera semana. Esperemos que responsan bien las piernas», deseó.