El Campus Tenis se planta en la élite nacional por equipos

El Campus Tenis Club logró el ascenso a la máxima categoría nacional por equipos. El club granadino, afincado en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, se proclamó campeón del Campeonato de España Mapfre por equipos de la segunda categoría, consiguiendo de esta forma una plaza para el campeonato nacional de la primera división en la próxima edición.

Durante el pasado mes de septiembre, el Campus Tenis se clasificó primero de la fase de grupos, celebrada en el Club Tenis Sabadell, y en la que venció al club anfitrión por 4-1. Así, se aseguraba la permanencia en la categoría de plata española, pero, en el siguiente encuentro contra el Club Espacio de Segovia, firmó idéntico resultado favorable de 4-1 global, lo que le permitió obtener el pase al 'playoff' de ascenso a Primera.

En el 'playoff', celebrado recientemente en las pistas del Club Deportivo Stadium Casablanca de Zaragoza, se enfrentó al Club Tenis Reus Monterols, en una emocionante eliminatoria que concluyó con la victoria del club granadino por un ajustado 4-3.

Ya, en la final, con el título y el ascenso directo a la primera categoría en juego, se enfrentó al club anfitrión, el Stadium Casablanca, al que venció de una forma más clara y contundente, por 4-1.

El éxito logrado por el Campus Tenis cobra más valor, si tenemos en cuenta que es la primera vez que un club andaluz consigue jugar en la división de oro del tenis español.

Esta gesta significa que se podrá medir en 2026 a clubes tan potentes como el RCT Barcelona, CT Valencia, CT Chamartín, RCT Barcino, etc... clubes históricos de España y repletos de jugadores profesionales, los principales destinos de los jugadores que figuran en la élite del tenis nacional.

Y la hazaña tomó mayor dimensión, asimismo, porque los jugadores del Campus Tenis Club son todos jugadores del grupo de competición propio del club, sin haber realizado fichajes e incorporaciones de otros clubes que le reforzaran..

Los jugadores del club granadino que participaron en las eliminatorias decisivas para alcanzar la máxima categoría fueron Javier Molino, Adrián Molino, Nico Joseph, Álvaro Sedeño, Daniel Néstor Lorenzo y José Miguel Fernández, capitaneados por José Antonio Sánchez de Luna y Rafael Puerto.