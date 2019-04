Pádel El Campus Pádel Club busca la clasificación de sus dos equipos para la fase final de las Series Nacionales Equipo femenino del Campus Pádel Club. / A. J. El torneo se celebra este fin de semana en Málaga J. PIÑERO Granada Jueves, 25 abril 2019, 23:58

Los equipos de pádel masculinos y femeninos de Campus Pádel Club viajan este fin de semana a Málaga una vez clasificados como campeones en la fase provincial en la prestigiosa competición de las Series Nacionales de pádel SNP.

Participarán en la fase regional con un equipo femenino y otro masculino. El equipo femenino denominado Espadafor CPC es el segundo año consecutivo que quedan como campeonas de Granada en la categoría de 500 y disputarán su eliminatoria regional a las 14.30 horas contra el equipo de la Red 21 de Sevilla, con el objetivo de buscar la clasificación a la fase nacional. El equipo formado está formado por Montse, Bibi, María, Maite, Chelo, Magda, María José, Elena, Marta, Esther, Susana, Isabel, Cañavate, Virginia, Belén, Conchi y su entrenador es Gustavo García.

Por otro lado, el equipo masculino de Axesor CPC, capitaneado por Alejandro Ribas y Jonatan Aguilar, disputará a las 16.00 horas su eliminatoria regional contra el equipo del Club deportivo Río Grande de Sevilla. El equipo está formado por P. González, S. Martín, C. Baro, L. Cano, J. Costa, I. Aguilar, J. Lorenzo, A. Lorenzo, T. Pons, S. Martín jr, C. Pérez, D. Ordóñez, E. García, D. Camacho, A. Gómez, C. Zurita, F. Molina, L. Serrano, M. Pérez, M. Martínez, F. Del Castillo, F. Muñoz y M. Reguero.