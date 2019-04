Esquí alpino Los campeones andaluces despiden de la temporada Una de las competidoras en el eslalon gigante celebrado en Sierra Nevada. / A. M. G. La Federación Andaluza de Deportes de Invierno dice adiós a la temporada de competiciones de nieve con la final de la Copa U14 y U16 ALEJANDRO MOLINA SIERRA NEVADA Lunes, 22 abril 2019, 01:03

Las nevadas y la densa niebla marcaron la Fase Final de la Copa de Andalucía de esquí alpino para las categorías U14 y U16, últimas pruebas del calendario de competiciones de nieve de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno. Además del título de copa, los ganadores del fin de semana también se anotaron el campeonato autonómico.

El viernes no se pudieron llevar a cabo los entrenamientos oficiales previstos y los corredores entraron en liza el sábado, con la disputa del eslalon en la pista del Prado de las Monjas. Finalmente no se pudo vivir el duelo en la categoría U16 entre Mercedes Gómez (Club Monachil) y Luna Espín (Granada Sport Club). Esta última, que ha realizado una gran temporada, no pudo asistir por motivos personales. Con el camino expedito, la marbellí Mercedes Gómez no falló en el eslalon y se lo anotó a pesar de las difíciles condiciones meteorológicas.

«En la primera manga cometí varios errores en las puertas dobles y tuve que remontar en la segunda manga», explicó la campeona de Andalucía, que a pesar de los fallos ganó con casi dos segundos de ventaja sobre la aragonesa Iraia Sagredo.

En el gigante del sábado Mercedes fue segunda absoluta y primera andaluza, por lo que también sumó el título en esta disciplina.

En U16 hombres, Alberto González (Nevada Sport Club) ganó el eslalon mientras que Alejandro Ruiz (Ski Club Granada) fue el mejor andaluz en gigante.

El título en eslalon U14 damas fue para Nieves Alández (Ski Club Granada) y para Javier Garrido (Rural) en hombres. En gigante U14, los campeones de Andalucía son Lilian de Rojas (White Camps) e Iván Dolado (Granada Sport Club).

Estreno en la FADI

Para Carlos Santandreu ayer acabó su primera campaña en competiciones de nieve como presidente de la Federación Andaluza y el balance, según él, es positivo.

«Hemos llevado a cabo un gran número de competiciones y se han introducido nuevos campeonatos de Andalucía», afirmó el federativo en referencia al 'mushing' y el 'telemark'. «Ahora ya sabemos dónde estamos y estamos trabajando en la próxima temporada para seguir con nuestro proyecto», dijo Santandreu, que anunció que en el próximo ejercicio quieren poner en marcha un centro de entrenamiento y estudio en la Residencia de Tiempo Libre de Sierra Nevada.

Inspirado en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, este proyecto permitirá que los deportistas adscritos a las estructuras deportivas de la Federación Andaluza puedan estar de manera permanente en la estación durante la temporada de invierno, de tal manera que puedan seguir su programa de entrenamiento y competiciones conjuntamente con su formación académica, algo fundamental en su preparación.