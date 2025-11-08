La campeona María Pérez 'oposita' al Princesa de Asturias en su regreso a casa

María Pérez se abraza con sobrino Abel durante el recibimiento que le dispensaron en su localidad natal, Orce, apoyada por familiares, vecinos y amigos.

Mejor tarde que nunca. Fue lo que pensaron los vecinos de Orce en cuanto se confirmó la cita más esperada, ineludible en el almanaque municipal. María Pérez, doble campeonísima del mundo en el Mundial de Tokio del pasado verano –entre otros tantos éxitos– y orcerina orgullosa, volvía a casa tras varios meses de viajes y compromisos para reencontrarse con su pueblo. Por supuesto, con sus flamantes medallas de oro al cuello y con su 'oposición' al Princesa de Asturias más presente que nunca.

A menos de una hora para el comienzo, el Salón Cultural de Orce lucía casi desierto pese a la rasca que helaba ya en pleno noviembre. Como en todos los sitios, se apura hasta última hora. También en el pueblo de una de las mejores atletas españolas de la historia. Mari García organizaba la comida detrás de la barra benéfica del AMPA del colegio que lleva el nombre de María Pérez con mimo y cariño, el mismo que dedica a su sobrina cada vez que pasa por casa.

«Teníamos muchas ganas de volver a verla después de la competición. Siempre que regresa a Orce se encuentra en su salsa. Es una persona muy familiar, aunque de pequeña era un trasto. Quizá por eso la apuntaron a correr, para que perdiera fuelle», bromeó la tía de la campeona ante IDEAL mientras colaboraba con la recaudación, una 'condición' impuesta por la propia marchadora que llegó a refrendar con su donación de 200 euros en vivo y en directo.

La sensación era de verbena total, con botellines de cerveza y platos de remojón orcerino –nada que ver con el granadino– desfilando constantemente por el recinto. Toda una juerga popular que empezó con pasillo de honor en cuanto María cruzó las puertas. Todos los vecinos la recibieron por todo lo alto, con la deportista saludando a los más pequeños bajo un mismo cántico: «¡Princesa de Asturias», voceó el público.

«Es un ejemplo para todos los habitantes del pueblo, sobre todo para las niñas. Aunque estemos aislados del mundo, se puede cumplir cualquier meta con trabajo y dedicación. No se me ocurre una mejor galardonada», reclamó Elena Motos, la presidenta de la Asociación de Mujeres 'La Mimbrera'. Más claro, el agua.

Un cordero y una estatua

Tras la bienvenida, la campeona se subió al escenario para vivir una emotiva gala que repasó sus éxitos y que le dio la oportunidad de dirigirse a su gente, la de Orce, aquella que la vio nacer, crecer y ahora festejar más allá de una pantalla. Por supuesto, en primera fila no podía faltar la 'otra' María Pérez, la conocida bisabuela.

«No sabéis lo que estoy sintiendo con mi biznieta. Me temblaban las manos mientras comíamos con ella antes del acto. Me quiere mucho, como mis otros niños, aunque a mi María la echo más de menos que a nadie cuando se va a competir. Me alegro de todas sus medallas, se las merece. Y ver cómo la recibe el pueblo es el mayor orgullo que podemos tener la familia», expresó bastón y pañuelo en mano. El llanto, garantizado.

María no faltó a su tradición y le colgó sus dos flamantes preseas antes de dejarse llevar por el espectáculo. «Cuando me retire organizaré las fiestas de San Antón», se lanzó para revelar después su fórmula del éxito. «Entrenar con frío y por carreteras del pueblo esperando que ningún coche me atropelle», rio. El sacrificio conllevó su recompensa. «Repetimos con el regalo de otro cordero segureño, que ya es talismán en tus celebraciones, y una estatua en tu honor junto a la casa de la familia», anunció el alcalde José Ramón Martínez. La imaginación se acaba con tanta medalla.

