Boxeo Abde, campeón del título WBC Mediterráneo Abde espera a su rival en un combate anterior. / R. L. P. El boxeador granadino se ha impuesto a los puntos al griego Dennis Dauti ANTONIO NAVARRO Granada Viernes, 11 octubre 2019, 23:49

Abdessamad Nechad 'Abde' se proclamó este viernes campeón del título WBC Mediterráneo al ganar a los puntos en un combate celebrado en Karisruhe (Alemania) al griego Dennis Dauti. El púgil granadino fue superior desde el primer asalto. Empezó siendo más agresivo que su rival, al que castigó con certeros golpes que dejaron dañado su ojo izquierdo y que le hicieron dudar acerca de sus posibilidades de ganar. Abde no bajó la guardia y no le concedió ninguna, demostrando estar mucho más en forma tanto a la hora de golpear como de esquivar los ataques de su oponente en el que ha terminado siendo el combate que ha dado el primer título a nivel europeo al boxeo granadino.