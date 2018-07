El Bike Park de Sierra Nevada coge fuerza en el mes de agosto Lunes, 30 julio 2018, 01:26

No hay estación de esquí de referencia que no tenga un bike park en verano. Sierra Nevada no podía ser menos y el suyo se consolida año tras año. No obstante, la presencia de nieve en las cotas altas de la montaña ha hecho que estos meses se hayan recortado los kilómetros disponibles. Actualmente están operativos todos los circuitos que hay por debajo de Borreguiles hacia Pradollano. Se trata de los recorridos de Montebajo, el Río, pista Maribel y el de los bulevares.

Salvo el último, que está catalogado como de nivel azul (fácil), el resto son de dificultad roja. Son para descenso y a estos habría que sumar el de rally, en Fuente Alta, situada poco antes de llegar a Pradollano.