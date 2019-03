Atletismo Un bautizo en familia para la I Liga Provincial de Milla en Órgiva J. I. C. La cita en Órgiva concita a 150 participantes, de críos a veteranos, en la inauguración de este nuevo circuito atlético en la provincia JOSÉ IGNACIO CEJUDO ÓRGIVA Domingo, 31 marzo 2019, 04:08

No todo el mundo es capaz de completar una carrera popular de diez kilómetros como la del Memorial Padre Marcelino que se celebrará hoy en Granada. Existía ahí cierto vacío y la I Liga Provincial de Milla Urbana que la Diputación de Granada estrenó ayer en Órgiva viene en parte a ocupar ese lugar dentro del riquísimo calendario del atletismo popular granadino. No se miente cuando se pregona que la milla es una carrera para todo el mundo: son 1.609 metros en los que caben la competitividad de los mejores, la diversión del que no tiene expectativa alguna y por supuesto el placer y el sufrimiento. Una carrera para todos. Sin excusas.

La I Milla Urbana Ciudad de Órgiva congregó a 150 participantes desde niños a veteranos, desde los que ya han corrido y visto mucho a los que todavía tienen todo por correr y ver. La Plaza de la Alpujarra fue una fiesta que por momentos pareció una comunión: aquella reunión no era tan multitudinaria como por ejemplo las del Gran Premio de Fondo pero el ambiente que se respiraba era idéntico. Quizás su peculiaridad sea que algunos de los clásicos del fondo pudieron esta vez acudir junto a sus hijos, que en ciertos casos se estrenaron en aquello que tan felices hace a sus padres. Se percibió además una gran participación local, algo que podría resumir el éxito de la iniciativa: sacar a los vecinos a la calle por una causa tan noble como el deporte.

Las carreras se fueron sucediendo desde las cinco y media y a partir de la categoría prebenjamín, en la que catorce criaturas afrontaron 500 metros con la mayor ilusión. Todas las carreras fueron mixtas y en estas primeras, con los más niños, apenas se percibía diferencia entre ellos y ellas. La pasión por el atletismo y el hambre por ganar eran los únicos aspectos decisivos entre uno y otro en los últimos metros.

En la plaza sonaba el 'trap-reggaetón granaíno' de Dellafuente, Pepe o Vizio. En el bautismo de esta I Liga Provincial de Milla Urbana se pudo apreciar que la iniciativa supone una invitación inmejorable para aquellos que nunca han participado en una carrera y a los que el atletismo les suena pero sólo de oídas y de algunas clases de Educación Física. Muchos críos corrieron con la sonrisa perenne de quien se sabe observado y aplaudido por amigos y familiares, y otros que no se lo tomaron tan en serio decidieron incluso detenerse y atravesar la meta caminando una vez comprobaron que no iban a ganar. «¿Para qué voy a correr ya?», dijo una chiquilla, ante el griterío de sus compañeros de clase.

La primera milla de Órgiva puso a correr incluso a varios personajes entrañables de la localidad, animados ante la ocasión. Conforme iban sucediéndose las categorías se fue percibiendo el nivel de varios de los asistentes. Kromah Abdulah y Lucía Rivas ganaron entre los juveniles y Diego Clemente y Celester Martín lo hicieron entre los promesas. La carrera sénior la comandó Sergio Rodríguez, del Universo Running almeriense, que culminó su milla en cuatro minutos y 52 segundos. «Es un circuito muy rápido y técnico, con muchos giros. Es muy acogedor y bonito. Decidí controlar en las primeras vueltas y en la parte más dura de la última di el cambio», aseguró satisfecho ante lo que para él supuso un entrenamiento más. Promete regresar.

Milena vuela

En la carrera de Veteranos A se impusieron Esteban Milena (Artyneon) en 5:06 y Ángela Tirado (Gedysa Comarcal) en 6:36. «Aunque es una milla se hace dura. Había corredores a los que no conocía y salí rápido por si acaso. Voy a cuadrar fechas para competir la Liga», contó Milena, que hoy correrá por el Padre Marcelino. Tirado, que acompañó a su marido en la preparación del campeonato de España, recibió los ánimos de su hijo Pablo, campeón infantil. «Estamos muy contentos, nos ha gustado mucho», asintieron. «El estreno ha generado mucha expectación en el pueblo, repetiremos sin duda», declaró satisfecha María Morillas, concejala de Deportes de Órgiva. Un bautismo notable.