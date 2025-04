La batalla bajo el agua que conquista Granada

Fran Peláez Granada Jueves, 24 de abril 2025, 18:15 Comenta Compartir

Mientras en la superficie el agua parece tranquila, bajo ella se libra una batalla silenciosa. Equipos de seis jugadores se sumergen en apnea para llevar una pelota hacía una portería situada en el fondo de la piscina. El rugby subacuático es tan intenso como desconocido y sigue ganando adeptos en Granada gracias al Club Deportivo Escualos, fundado en 2022, creciendo cada día más.

A medio camino entre la natación, el rugby tradicional y el baloncesto, este deporte ha encontrado en un grupo de apasionados granadinos la fuerza para echar raíces en la ciudad. Quienes forman parte del club abundan en por qué les atrapa este deporte .

Asun Gómez es una de sus jugadoras. «Se trata de un deporte que se juega en 'tres dimensiones', debajo del agua. Tienes que meter una pelota que se hunde dentro de una canasta», explica respecto a cómo se juega a este deporte. «Tiene que ver con el rugby porque tiene mucho contacto, pero fuera de eso puede que se parezca más al baloncesto. Realmente es difícil de comparar, quizás también se pueda parecer al'quidditch' de Harry Potter debido a que se juega todo el rato para arriba y para abajo. El nombre le viene porque inicialmente se pensó en su parecido al rugby», añade.

Solo seis jugadores de cada equipo pueden estar dentro del agua. Aparte de todas las aptitudes individuales que debe de tener un jugador dentro de la piscina, el trabajo en equipo y la coordinación entrando y saliendo de la misma también resultan cruciales para poder practicar este deporte de una manera correcta y efectiva.

Juan Alcalá-Galiano es uno de los fundadores del club. «Descubrí este deporte porque un amigo de Australia vino a España y me lo enseñó. Siempre he sido jugador de rugby tierra, pero me lesioné la rodilla. Estuve un año sin poder jugar y justo ahí fue cuando me acordé de la conversación que tuve con él. En aquel momento vivía en Barcelona. Busqué por internet y encontré un lugar donde podíamos ir a probarlo. No lo dudamos, fuimos y nos encantó», afirma.

El Club Escualos se fundó en 2022 gracias a la iniciativa de Juan quien, junto a su mujer y a Alberto, el presidente de la entidad, reservaron un espacio en la piscina Alminares del Genil, situada entre el centro de la capital granadina.

Alcalá-Galiano habla sobre cómo se conformó el equipo. «Cuando mi mujer y yo llegamos a Granada, buscamos y no había posibilidades de jugar a este deporte. No se nos había ocurrido lo de montar un club, pero sí que miramos alguna piscina para intentar practicarlo, aunque el panorama era bastante complicado», afirma Juan. Su preocupación estribaba en encontrar instalaciones idóneas para practicar este deporte. «En el verano de 2022 nos llamó Alberto, el presidente del club. Él jugaba en el equipo de Valladolid y nos contó que se iba a mudar a Granada. Me preguntó si quería montar un club y yo le comenté que la cosa pintaba mal. Alberto me insistió diciéndome que no importaba la piscina, ya que él había jugado en piscinas sin mucha profundidad y no pasaba nada. Fue entonces cuando empezamos a jugar de nuevo», cuenta Juan.

Iniciarse en este deporte parece cosa de intrépidos. Todo lo que tiene que ver con rugby y deportes de contacto cuesta un poco más a las personas que nunca lo han practicado. Asun Gómez cuenta cómo conoció este deporte y el club al que pertenece hoy en día. «Yo lo descubrí porque tengo una amiga que nadaba en esta piscina, vio cómo se juega y me lo contó, porque ella sabe que me gusta mucho la natación y todo lo que sea dentro del agua. A ella le pareció interesante y se apuntó al equipo, me recomendó probarlo. Yo al principio no estaba convencida porque es un deporte que requiere mucha apnea y es muy difícil de iniciarse, pero la primera vez que lo probé me resultó muy divertido y entonces ya me enganché», recuerda Asun con nostalgia.

Preparación

Asun es la única chica del club que vive en Granada y que acude con asiduidad a los entrenamientos. «Los primeros días recuerdo salir de la piscina y decirme a mí misma, '¿dónde me he metido?' Yo llegué el primer día sin expectativas y, después del primer entrenamiento, cuando estaba saliendo por la puerta, Alberto, el 'presi', me preguntó si quería participar en el campeonato de España. Yo no lo veía claro y me estuvo convenciendo unos días. Finalmente lo hizo y a la semana ya estaba preparándome», asiente Asun.

Para ella sería un sueño poder crear un equipo femenino. «Me encantaría que se apuntasen más chicas, ahora mismo somos cinco. Dándonos a conocer nos gustaría que alguna chica viniera a probar, me encantaría que formáramos un equipo y competir en la liga femenina», subraya.

El fin de semana del 26 y 27 de abril disputarán el campeonato de España en Torremolinos. Juan tiene claro el objetivo. «Vamos a intentar hacer podio. Nunca lo hemos conseguido, siempre hemos quedado cuartos o quintos y yo creo que ya nos toca», desea.

El rugby subacuático está ganando terreno en Granada gracias al esfuerzo de este club. Este muestra que la unión y el trabajo en equipo pueden surgir incluso bajo el agua. A medida que el club sigue expandiéndose, esta disciplina va siendo cada vez más sonada no solo en la provincia, si no en toda España.

