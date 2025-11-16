El Ciudad de Granada logra un valioso empate en casa del Unicaja Costa del Sol

El Balonmano Ciudad de Granada consiguió un valioso empate en la complicadísima cancha del Unicaja Costa del Sol BM Málaga (28-28) gracias a un ... gol de Adriana Jiménez sobre la bocina. Ambos equipos comparten la primera posición con once puntos, todavía invictos con estas tablas.

Las jugadoras que dirige Pablo Perea consiguieron una máxima ventaja de cuatro puntos (8-12) a los 25 minutos de la primera mitad como reflejo de las distancias mínimas en un partido igualadísimo, pero las malagueñas recortaron la diferencia a dos puntos al descanso (12-14). El Ciudad de Granada mantuvo su ventaja durante la segunda parte pero las locales lograron darle la vuelta al marcador a partir del minuto 55 con dos de renta.

El Ciudad de Granada se quedó a un gol a falta de 23 segundos, con tiempo muerto del Unicaja Costa del Sol, pero una pérdida permitió empatar a las jugadoras de Perea. Marta Maiquez fue la jugadora más anotadora, con hasta siete goles, seguida por Erika Beltrán y Adriana Jiménez con cuatro y Lucía Jiménez con tres.