Un lanzamiento durante el partido. BM Ciudad de Granada

Balonmano

El Ciudad de Granada logra un valioso empate en casa del Unicaja Costa del Sol

Ambos equipos comparten el liderato al seguir invictos

R. I.

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:16

El Balonmano Ciudad de Granada consiguió un valioso empate en la complicadísima cancha del Unicaja Costa del Sol BM Málaga (28-28) gracias a un ... gol de Adriana Jiménez sobre la bocina. Ambos equipos comparten la primera posición con once puntos, todavía invictos con estas tablas.

