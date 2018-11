Waterpolo El Balcón del Genil suma su quinta victoria y continúa como líder Acción de ataque del Huétor Vega en el partido de ayer. / JESÚS H. HITA El conjunto hueteño se impone al Puerto de la Torre por 14-10 en un partido donde volvió a dar la alternativa a los jugadores más jóvenes JULIO PIÑERO GRANADA Lunes, 26 noviembre 2018, 00:39

El Balcón del Genil Huétor Vega continúa con paso firme en la Primera División Andaluza. Cuenta todos sus partidos por victoria. En la quinta jornada disputada ayer logró imponerse por 14-10 al CD Limoneros Puerto de la Torre. Fue un triunfo trabajado ante un rival que opuso seria resistencia en varias fases del partido.

El primer cuarto resultó más equilibrado de lo que se podía imaginar. El equipo granadino optó por efectuar rotaciones para dar la alternativa a los jugadores más jóvenes, lo que llevó a que el conjunto malagueño plantara cara. Al Huétor Vega le costó definir en sus acciones de ataque. Pudo marcar dos goles, pero después su rival acortó distancias.

Fue en el segundo acto cuando estuvieron en la piscina los jugadores más experimentados y eso se tradujo en el marcador. Llegaron tres goles para los locales, que movieron mejor el balón para encontrar más espacios para lanzar en mejores condiciones hacia la portería. Se llegó al descanso son 5-1.

Los problemas aparecieron en el tercer cuarto. De nuevo hubo rotaciones para dar oportunidades a más jugadores y el Limoneros Puerto de la Torre redujo la diferencia. El Huétor Vega se mostró más vulnerable en defensa y eso hizo que se viera una contienda más equilibrada.

La victoria no estaba asegurada del todo, por lo que el Huétor Vega debió apretar de nuevo ante un rival experimentado, aunque no muy fuerte en el apartado físico. El equipo entrenado por David Mendoza tuvo algunos problemas para defender en el último cuarto, pero a cambio se encontró resolutivo en las acciones de ataque, lo que derivó en un intercambio de goles, que no llegó a poner en peligro el triunfo, pese a que los locales no pudieron aumentar la distancia que ya habían establecido en la primera parte. Con este triunfo el Balcón del Genil Huétor Vega continúa invicto y al frente de la clasificación.