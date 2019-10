Waterpolo El Balcón del Genil debuta con victoria en La Chana Un jugador del Balcón del Genil dispara a portería. / JESÚS J. HITA El equipo granadino remontó tras un mal primer cuarto J. PIÑERO Granada Domingo, 6 octubre 2019, 09:05

El Balcón del Genil CN Alhambra debutó con victoria por 12-10 sobre el Waterpolo Sevilla en el estreno de la competición liguera en la piscina municipal de La Chana. El equipo entrenado por Ramón Rosell pudo reponerse de un mal primer cuarto para llegar con ventaja al descanso y mejorar después en defensa tras el descanso, lo que le permitió la primera victoria.

El equipo fue de menos a más tras un inicio titubeante, que llevó al 2-4 al principio. Los locales no perdieron la calma, apretaron más en defensa y con esfuerzo se colocaron con dos tantos de ventaja a mediados del tercer cuarto. El equipo sevillano no se rindió y llegó a disminuir la diferencia, pero el conjunto granadino supo encarar la situación y no dejó que su rival llegara al empate. El último cuarto resultó muy competido. El Balcón del Genil se mantuvo firme en defensa y pudo ganar.