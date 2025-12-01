María Pérez: «Haga lo que haga, no se respeta la marcha»

María Pérez volvió con un sabor de boca amargo de Mónaco tras ganar el premio a la mejor atleta femenina 'fuera del estadio' de la ... Federación Mundial de atletismo -'World Athletics'-. Y es que la marchadora granadina estaba nominada también al galardón en global, sin distinción con las disciplinas de pista y de carreras, pero el doblete se lo llevó la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone como campeona de los 400 metros lisos tras la votación popular a pesar de que la orcerina venía de hacer historia al revalidar su bicampeonato en las pruebas de 20 y 35 kilómetros en Tokio (Japón) como algo que solamente habían logrado hasta entonces Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah.

«Nos llevamos un premio de dos, lo mínimo que nos merecíamos; el segundo era imposible», lamentó María Pérez en declaraciones a la Federación Española. «Pienso y siento que haga lo que haga en la marcha, por más pruebas que doble, a las disciplinas de fuera del estadio no se nos tiene el respeto de las de dentro. Doy la enhorabuena a mis rivales porque se lo merecen pero creo que la marcha y la maratón también merecen un gran premio que llevamos años sin ganar», abundó.

Le das un micro a @garciaperezmari y te felicita el año, la Navidad, da las gracias, te cuenta sus planes de futuro para los trofeos, reivindica la marcha atlética y se marca un Rosalía.



La mejor del mundo ⭐️ #AthleticsAwards pic.twitter.com/Qay2FabKpB — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) November 30, 2025

«Con venir ya me volvía feliz», matizó en cualquier caso la bicampeona del mundo. «Estoy muy contenta, no por hacer historia sino porque en 101 años de atletismo español nadie había conseguido un premio de 'World Athletics' y me siento orgullosa porque muchos compañeros consiguieron hitos increíbles. Lo dedico no solo a mi grupo de trabajo sino a todas esas personas que abrieron barreras y rompieron techos haciendo todo lo posible para que niños y niñas como yo tuviéramos sueños y que pudiéramos cumplirlos con constancia, trabajo y esfuerzo», se congratuló.

«Mejor no podía terminar la temporada», abrochó María Pérez. «Lo pondré en mi salón, en un sitio visible, aunque tendré que esperar a la retirada para poner una vitrina en mi casa», compartió la marchadora granadina, que presumió de un vestido diseñado por la granadina Claudina Mata con el que salir de fiesta y luego volver a Madrid a las cuatro de la madrugada para asistir a otra gala, la del diario As, no sin entrenar a media mañana.

Presidente de la Federación Española

«Este es un gran reconocimiento a María y a toda la marcha española de la que es gran capitana. Nunca pensé que podría vivir este orgullo como presidente, viendo al atletismo español tan arriba como una de las federaciones con más prestigio a nivel mundial, y es un trabajo de todos los que aportaron su granito de arena en los últimos cinco, seis y siete años», compartió el presidente de la Federación Española (RFEA), Raúl Chapado. «Ensalzo la figura de María; somos unos privilegiados por vivir su época porque demuestra que por encima de las dificultades le aprecian también a nivel mundial, no solo español», añadió.