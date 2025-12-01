Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Pérez asiste a la gala de la Federación Mundial en Mónaco. EFE

Crítica

María Pérez: «Haga lo que haga, no se respeta la marcha»

«Las disciplinas de fuera del estadio también merecemos el premio a los mejores del año», lamenta

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:06

María Pérez volvió con un sabor de boca amargo de Mónaco tras ganar el premio a la mejor atleta femenina 'fuera del estadio' de la ... Federación Mundial de atletismo -'World Athletics'-. Y es que la marchadora granadina estaba nominada también al galardón en global, sin distinción con las disciplinas de pista y de carreras, pero el doblete se lo llevó la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone como campeona de los 400 metros lisos tras la votación popular a pesar de que la orcerina venía de hacer historia al revalidar su bicampeonato en las pruebas de 20 y 35 kilómetros en Tokio (Japón) como algo que solamente habían logrado hasta entonces Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah.

