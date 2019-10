Atletismo Zhor El Amrani obtiene su quinto título en el Gran Premio de Fondo Zhor El Amrani entra a meta en la carrera del Melocotón de Guadix. / ROSA MARÍA GONZÁLEZ La fondista marroquí del Maracena se hace con una nueva edición del circuito popular por excelencia de la provincia con siete victorias, dos segundas posiciones y un tercer puesto JOSÉ IGNACIO CEJUDO Granada Miércoles, 2 octubre 2019, 01:57

Con su victoria el pasado domingo en Almuñécar, la atleta marroquí Zhor El Amrani conquistó su quinto título en el Gran Premio de Fondo Diputación de Granada. La del Atletismo Maracena se encuentra en una segunda juventud tras aprender a lidiar con sus problemas de tiroides y con este nuevo triunfo en el circuito popular por excelencia de la provincia sigue la estela de victorias que arrancó en 2013 y continuó en los años 2015 y 2016, interrumpida en 2017 por el empate con María Dolores Díez Santaella, y 2018 y ahora 2019.

«Siempre es duro, porque no compito solamente en el Gran Premio sino en campeonatos de pista y demás y muchas veces me coinciden las pruebas en un mismo fin de semana, pero no estoy siempre en forma. Quiero luchar, porque lo importante es estar, y estoy muy contenta», asegura Zhor El Amrani a IDEAL, siempre segunda cuando no ha podido ganar el circuito en las veces que ha participado.

Está eufórica. «Ahora mismo estoy en mi mejor forma. Estoy preparándome para disputar este fin de semana el maratón Ciudad de Logroño y me siento muy bien, ojalá pudiera estar así siempre», admite Zhor El Amrani. «Me encanta competir tanto en el circuito como en la pista y que vaya bien en ambas. En el circuito me he enfrentado a Jessica Petersson o Ester Hidalgo, grandes rivales siempre desde el compañerismo, pero en esto la constancia y el esfuerzo son fundamentales. El Gran Premio, como siempre dice Enrique (Carmona), mi marido, no se basa en una o dos carreras sino que hay que estar siempre luchando», reitera la atleta del Maracena, un ejemplo de constancia en toda su carrera.

En su nuevo éxito la han aupado sus primeros puestos en Armilla, Albolote, Loja, Alhama, Salobreña, Guadix y Almuñécar, con dos segundas posiciones en Huétor Tájar y Dúrcal, ubicada en el tercer escalón de Ogíjares para ayudar a su buena amiga Cristina García, a quien cedió el honor de ser segunda. Se ausentó en Baza, Huéscar y Órgiva por diversos compromisos en campeonatos. De todas, la que más disfrutó fue precisamente la última, la del Trópico de Europa en Almuñécar: «Disfruté mucho porque lo hice fantásticamente desde el principio hasta el final, al mismo ritmo y sin sufrir en ningún momento. Conocía el tiempo, llanito pese a un par de cuestas, y fue mi mejor tiempo. Me dejó un gran recuerdo, fue un gran broche, la mejor manera de ganar el título».

Zhor El Amrani se declara una enamorada del Gran Premio de Fondo. «Me encanta. Tengo muchos amigos y eso no se encuentra en cualquier sitio, todo el mundo te apoya y no lo cambiaría por nada. El compañerismo y el ambiente es lo mejor, ese ambiente durante las carreras», admite. «Cada año me planteo no competir por el título pero luego ahí estoy porque es muy bonito, son vivencias muy duras pero diferentes. Se disfruta mucho. Está muy bien organizado y todas las localidades hacen un gran esfuerzo para que todo salga bien», premia la marroquí, encantada con las diferentes propuestas de los municipios.

«Recomiendo a todas las mujeres que puedan que se animen porque es muy bonito, se puede ir en familia y conocer gente. A veces son vivencias duras pero siempre diferentes y se disfruta mucho», sigue Zhor El Amrani, que ya no esconde que volverá a competir por la próxima edición. «Enrique vigila mis competiciones y aunque mi objetivo actual es el maratón y luego ya la pista y los campeonatos, como prioridad, siempre empezaré el Gran Premio cuando arranque», admite.